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Кубок Италии
Лацио
05.12.2024 22:00 – FT 3 : 1
Наполи
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Кубок Италии
05 декабря 2024, 23:54 |
135
0

Лидер Серии А рано вылетел из Кубка Италии. Лацио не оставил шансов

«Наполи» вылетел в 1/8 финала национального кубка

05 декабря 2024, 23:54 |
135
0
Лидер Серии А рано вылетел из Кубка Италии. Лацио не оставил шансов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лацио – Интер

Сегодня, 5 декабря, состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии 2024/25. На легендарном стадионе «Стадио Олмипико» местный «Лацио» сыграл с лидером Серии А «Наполи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Столичный клуб одержал убедительную победу со счетом 3:1. За «Лацио» сегодня хет-трик оформил 25 летний нидерландский нападающий Тиджани Нослин, за неаполитанцев одним голом отметился Симеоне.

В четвертьфинале национального кубка «Лацио» сыграет с победителем пары «Интер» – «Удинезе».

Кубка Италии 2024/25. 1/8 финала, 5 декабря.

Лацио – Интер – 3:1
Голы: Нослин, 32, 41, 50 - Симеоне, 36.

По теме:
Лацио – Наполи – 3:1. Как Нослин в Кубке хет-трик оформил. Видео голов
Ключевая статистика матча Кубка Италии 2024/25: Лацио – Наполи
Лацио – Наполи. 1/8 финала Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Наполи Лацио Кубок Италии по футболу Наполи - Лацио
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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