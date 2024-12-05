Лидер Серии А рано вылетел из Кубка Италии. Лацио не оставил шансов

Сегодня, 5 декабря, состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии 2024/25. На легендарном стадионе «Стадио Олмипико» местный «Лацио» сыграл с лидером Серии А «Наполи».

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Столичный клуб одержал убедительную победу со счетом 3:1. За «Лацио» сегодня хет-трик оформил 25 летний нидерландский нападающий Тиджани Нослин, за неаполитанцев одним голом отметился Симеоне.

В четвертьфинале национального кубка «Лацио» сыграет с победителем пары «Интер» – «Удинезе».

Кубка Италии 2024/25. 1/8 финала, 5 декабря.

Лацио – Интер – 3:1

Голы: Нослин, 32, 41, 50 - Симеоне, 36.