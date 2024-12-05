Лидер Серии А рано вылетел из Кубка Италии. Лацио не оставил шансов
«Наполи» вылетел в 1/8 финала национального кубка
Сегодня, 5 декабря, состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии 2024/25. На легендарном стадионе «Стадио Олмипико» местный «Лацио» сыграл с лидером Серии А «Наполи».
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Столичный клуб одержал убедительную победу со счетом 3:1. За «Лацио» сегодня хет-трик оформил 25 летний нидерландский нападающий Тиджани Нослин, за неаполитанцев одним голом отметился Симеоне.
В четвертьфинале национального кубка «Лацио» сыграет с победителем пары «Интер» – «Удинезе».
Кубка Италии 2024/25. 1/8 финала, 5 декабря.
Лацио – Интер – 3:1
Голы: Нослин, 32, 41, 50 - Симеоне, 36.
⏹️ Full time: #LazioNapoli 3-1— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 5, 2024
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/XvVUQqtV4c
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