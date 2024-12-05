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Кубок Италии
Лацио
05.12.2024 22:00 – 19 0 : 0
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
05 декабря 2024, 22:00 |
260
0

Лацио – Наполи. 1/8 финала Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Италии 5 декабря в 22:00 по Киеву

05 декабря 2024, 22:00 |
260
0
Лацио – Наполи. 1/8 финала Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря состоится матч 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Лацио и Наполи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Лацио стартует на турнире именно с этой стадии. Наполи уже успел выиграть два поединка: у Модены (1:0) и Палермо (5:0).

Лацио – Наполи. 1/8 финала Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Стартовые составы на матч Лацио – Наполи

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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