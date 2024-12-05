Италия05 декабря 2024, 22:00 |
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Лацио – Наполи. 1/8 финала Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Италии 5 декабря в 22:00 по Киеву
05 декабря 2024, 22:00 |
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5 декабря состоится матч 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Лацио и Наполи.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Лацио стартует на турнире именно с этой стадии. Наполи уже успел выиграть два поединка: у Модены (1:0) и Палермо (5:0).
Лацио – Наполи. 1/8 финала Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Стартовые составы на матч Лацио – Наполи
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