5 декабря состоится матч 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Лацио и Наполи.

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Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Лацио стартует на турнире именно с этой стадии. Наполи уже успел выиграть два поединка: у Модены (1:0) и Палермо (5:0).

Лацио – Наполи. 1/8 финала Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Стартовые составы на матч Лацио – Наполи