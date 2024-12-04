Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг величайших футболистов в истории футбола.

Первую позицию в рейтинге занимает Пеле. Легендарный бразилец является единственным в истории футболистом, который трижды побеждал на мировом первенстве.

На второй позиции разместился аргентинская легенда Диего Марадона, а восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси получил бронзовую позицию.

Четвертую строчку рейтинга занял лучший голеадор в истории португалец Криштиану Роналду, а легенда «Барселоны» и «Аякса» Йохан Кройф – 5-й.

В десятку рейтинга также вошли Зинедин Зидан, Мишель Платини, Роналдо, Альфредо ди Стефано и Франц Беккенбауэр.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг величайших футболистов в истории GiveMeSport: