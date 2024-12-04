Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Наибольшее признание получил легендарный Пеле
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг величайших футболистов в истории футбола.
Первую позицию в рейтинге занимает Пеле. Легендарный бразилец является единственным в истории футболистом, который трижды побеждал на мировом первенстве.
На второй позиции разместился аргентинская легенда Диего Марадона, а восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси получил бронзовую позицию.
Четвертую строчку рейтинга занял лучший голеадор в истории португалец Криштиану Роналду, а легенда «Барселоны» и «Аякса» Йохан Кройф – 5-й.
В десятку рейтинга также вошли Зинедин Зидан, Мишель Платини, Роналдо, Альфредо ди Стефано и Франц Беккенбауэр.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг величайших футболистов в истории GiveMeSport:
- Пеле
- Диего Марадона
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Йохан Кройф
- Зинедин Зидан
- Мишель Платини
- Роналдо
- Альфредо ди Стефано
- Франц Беккенбауэр
- Джордж Бест
- Роналдиньо
- Марко ван Бастен
- Лев Яшин
- Ференц Пушкаш
- Эйсебио
- Гарринча
- Бобби Чарльтон
- Зико
- Хави
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