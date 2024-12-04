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04 декабря 2024, 00:17 | Обновлено 04 декабря 2024, 00:22
945
1

Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?

Наибольшее признание получил легендарный Пеле

04 декабря 2024, 00:17 | Обновлено 04 декабря 2024, 00:22
945
1
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг величайших футболистов в истории футбола.

Первую позицию в рейтинге занимает Пеле. Легендарный бразилец является единственным в истории футболистом, который трижды побеждал на мировом первенстве.

На второй позиции разместился аргентинская легенда Диего Марадона, а восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси получил бронзовую позицию.

Четвертую строчку рейтинга занял лучший голеадор в истории португалец Криштиану Роналду, а легенда «Барселоны» и «Аякса» Йохан Кройф – 5-й.

В десятку рейтинга также вошли Зинедин Зидан, Мишель Платини, Роналдо, Альфредо ди Стефано и Франц Беккенбауэр.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг величайших футболистов в истории GiveMeSport:

  1. Пеле
  2. Диего Марадона
  3. Лионель Месси
  4. Криштиану Роналду
  5. Йохан Кройф
  6. Зинедин Зидан
  7. Мишель Платини
  8. Роналдо
  9. Альфредо ди Стефано
  10. Франц Беккенбауэр
  11. Джордж Бест
  12. Роналдиньо
  13. Марко ван Бастен
  14. Лев Яшин
  15. Ференц Пушкаш
  16. Эйсебио
  17. Гарринча
  18. Бобби Чарльтон
  19. Зико
  20. Хави

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Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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_Quantum19_
Отакої...)) І жодного "динамівця"?? Чи ДК прописку змінило?))
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