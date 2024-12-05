Ключевая статистика матча Ла Лиги 2024/25: Атлетик – Реал Мадрид
«Сливочные» минимально уступили со счетом 1:2
3 декабря в 16-м туре чемпионата Испании состоялся матч между «Атлетиком» и «Реалом». Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «басков». Забитыми мячами отметились Алекс Беренгер, Горка Гурусета и Джуд Беллингем.
Статистика
Атлетик - Реал Мадрид
- Владение мячом: 37% – 63%
- Ожидаемые голы (xG): 1.74 – 1.73
- Большие шансы: 3 – 3
- Удары по воротам: 9 – 10
- Удары в створ ворот: 3 – 5
- Сейвы: 4 – 1
- Угловые: 5 – 2
- Фолы: 21 – 9
- Передачи: 342 – 619
- Точные передачи: 272 – 537
- Отборы мяча: 11 – 19
- Штрафные удары: 9 – 20
- Желтые карточки: 3 – 3
В этом розыгрыше Ла Лиги «Реал Мадрид» за 15 матчей получил 33 очка (10 побед, 3 ничьи, 2 поражения) и занимает второе место в турнирной таблице.
«Атлетик» набрал 29 очков в 16 матчах (8 побед, 5 ничьи, 3 поражения) и сейчас занимает 4-е место в чемпионате.
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