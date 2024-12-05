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Испания
05 декабря 2024, 01:00 |
115
0

Ключевая статистика матча Ла Лиги 2024/25: Атлетик – Реал Мадрид

«Сливочные» минимально уступили со счетом 1:2

05 декабря 2024, 01:00 |
115
0
Ключевая статистика матча Ла Лиги 2024/25: Атлетик – Реал Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря в 16-м туре чемпионата Испании состоялся матч между «Атлетиком» и «Реалом». Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «басков». Забитыми мячами отметились Алекс Беренгер, Горка Гурусета и Джуд Беллингем.

Статистика

Атлетик - Реал Мадрид

  • Владение мячом: 37% – 63%
  • Ожидаемые голы (xG): 1.74 – 1.73
  • Большие шансы: 3 – 3
  • Удары по воротам: 9 – 10
  • Удары в створ ворот: 3 – 5
  • Сейвы: 4 – 1
  • Угловые: 5 – 2
  • Фолы: 21 – 9
  • Передачи: 342 – 619
  • Точные передачи: 272 – 537
  • Отборы мяча: 11 – 19
  • Штрафные удары: 9 – 20
  • Желтые карточки: 3 – 3

В этом розыгрыше Ла Лиги «Реал Мадрид» за 15 матчей получил 33 очка (10 побед, 3 ничьи, 2 поражения) и занимает второе место в турнирной таблице.

«Атлетик» набрал 29 очков в 16 матчах (8 побед, 5 ничьи, 3 поражения) и сейчас занимает 4-е место в чемпионате.

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Реал Мадрид Атлетик Бильбао Атлетик - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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