Ключевая статистика матча Ла Лиги 2024/25: Атлетик – Реал Мадрид

3 декабря в 16-м туре чемпионата Испании состоялся матч между «Атлетиком» и «Реалом». Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «басков». Забитыми мячами отметились Алекс Беренгер, Горка Гурусета и Джуд Беллингем.

Статистика

Атлетик - Реал Мадрид

Владение мячом: 37% – 63%

Ожидаемые голы (xG): 1.74 – 1.73

Большие шансы: 3 – 3

Удары по воротам: 9 – 10

Удары в створ ворот: 3 – 5

Сейвы: 4 – 1

Угловые: 5 – 2

Фолы: 21 – 9

Передачи: 342 – 619

Точные передачи: 272 – 537

Отборы мяча: 11 – 19

Штрафные удары: 9 – 20

Желтые карточки: 3 – 3

В этом розыгрыше Ла Лиги «Реал Мадрид» за 15 матчей получил 33 очка (10 побед, 3 ничьи, 2 поражения) и занимает второе место в турнирной таблице.

«Атлетик» набрал 29 очков в 16 матчах (8 побед, 5 ничьи, 3 поражения) и сейчас занимает 4-е место в чемпионате.