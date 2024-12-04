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Англия
04 декабря 2024, 23:48 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:49
652
0

ВИДЕО. Провалился в обороне. Зинченко едва не привез пенальти в матче с МЮ

Амад Диалло обокрал Александра и почти добрался до штрафной площади, украинец сфолил

04 декабря 2024, 23:48 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:49
652
0
ВИДЕО. Провалился в обороне. Зинченко едва не привез пенальти в матче с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря проходит матч 14-го тура АПЛ 2024/25 между командами Арсенал и Манчестер Юнайтед. Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский левый фулбэк Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе.

На 65-й минуте украинец откровенно провалился в обороне. Амад Диалло обокрал украинца на фланге, оббежал его и почти добрался до штрафной площади канониров. Зинченко успел сфолить так, чтобы рефери не назначил пенальти. Александр получил заслуженную желтую карточку. На 73-й Микель Артета заменил украинца на Микеля Мерино.

На 54-й Юрриен Тимбер забил первый гол в этом поединке. На 73-й второй отметился Вильям Салиба.

❗️ ВИДЕО. Провалился в обороне. Зинченко едва не привез пенальти в матче с МЮ

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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