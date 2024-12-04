4 декабря проходит матч 14-го тура АПЛ 2024/25 между командами Арсенал и Манчестер Юнайтед. Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:15 по Киеву.

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Украинский левый фулбэк Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе.

На 65-й минуте украинец откровенно провалился в обороне. Амад Диалло обокрал украинца на фланге, оббежал его и почти добрался до штрафной площади канониров. Зинченко успел сфолить так, чтобы рефери не назначил пенальти. Александр получил заслуженную желтую карточку. На 73-й Микель Артета заменил украинца на Микеля Мерино.

На 54-й Юрриен Тимбер забил первый гол в этом поединке. На 73-й второй отметился Вильям Салиба.

❗️ ВИДЕО. Провалился в обороне. Зинченко едва не привез пенальти в матче с МЮ