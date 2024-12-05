Жирона и Вильярреал сенсационно вылетают из Кубка Испании
Вечером 4 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании
Вечером 4 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании.
«Жирона» сенсационно уступила на выезде «Логроньесу» в серии послематчевых пенальти (0:0, пен. 4:3). Украинский полузащитник Виктор Цыганком в матче не играл из-за травмы.
Еще одной сенсацией стала победа «Понтеведры» над «Вильярреалом» – 1:0.
«Бетис» и «Валенсия» уверенно одолели своих соперников: «Сант-Андреу» и «Эхею» соответственно.
Кубок Испании. 1/32 финала, 4 декабря
Сант-Андреу – Бетис – 1:3
Унионистас де Саламанка – Райо Вальекано – 2:3
Химнастик – Уэска – 0:1
Кадис – Эльденсе – 0:1
Культураль – Альмерия – 1:2
Оуренсе – Депортиво – 1:0
Расинг – Спортинг – 1:0
Эхея – Валенсия – 1:3
Эстепона – Леганес – 2:2, пенальти: 4:5
Логроньес – Жирона – 0:0, пенальти: 4:3
Понтеведра – Вильярреал – 1:0
Самора – Тенерифе – 0:0, пенальти: 1:3
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