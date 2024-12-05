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Испания
05 декабря 2024, 02:05 | Обновлено 05 декабря 2024, 02:14
51
0

Жирона и Вильярреал сенсационно вылетают из Кубка Испании

Вечером 4 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании

05 декабря 2024, 02:05 | Обновлено 05 декабря 2024, 02:14
51
0
Жирона и Вильярреал сенсационно вылетают из Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании.

«Жирона» сенсационно уступила на выезде «Логроньесу» в серии послематчевых пенальти (0:0, пен. 4:3). Украинский полузащитник Виктор Цыганком в матче не играл из-за травмы.

Еще одной сенсацией стала победа «Понтеведры» над «Вильярреалом» – 1:0.

«Бетис» и «Валенсия» уверенно одолели своих соперников: «Сант-Андреу» и «Эхею» соответственно.

Кубок Испании. 1/32 финала, 4 декабря

Сант-Андреу – Бетис – 1:3

Унионистас де Саламанка – Райо Вальекано – 2:3

Химнастик – Уэска – 0:1

Кадис – Эльденсе – 0:1

Культураль – Альмерия – 1:2

Оуренсе – Депортиво – 1:0

Расинг – Спортинг – 1:0

Эхея – Валенсия – 1:3

Эстепона – Леганес – 2:2, пенальти: 4:5

Логроньес – Жирона – 0:0, пенальти: 4:3

Понтеведра – Вильярреал – 1:0

Самора – Тенерифе – 0:0, пенальти: 1:3

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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