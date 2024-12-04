Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает бразильского нападающего королевского клуба Эндрика ленивым, сообщает испанское издание El Gol Digital.

Однако, по информации источника, опытный специалист продолжает доверять 18-летнему футболисту и надеется, что все его проблемы пройдут после прохождения адаптации к европейскому футболу.

В сезоне 2024/25 Эндрик провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что заменить Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» может его сын Давиде Анчелотти.