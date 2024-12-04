Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
Эндрик пока продолжает адаптироваться к европейскому футболу
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает бразильского нападающего королевского клуба Эндрика ленивым, сообщает испанское издание El Gol Digital.
Однако, по информации источника, опытный специалист продолжает доверять 18-летнему футболисту и надеется, что все его проблемы пройдут после прохождения адаптации к европейскому футболу.
В сезоне 2024/25 Эндрик провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что заменить Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» может его сын Давиде Анчелотти.
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