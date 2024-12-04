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  4. Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
Испания
04 декабря 2024, 13:22 |
1576
0

Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024

Эндрик пока продолжает адаптироваться к европейскому футболу

04 декабря 2024, 13:22 |
1576
0
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает бразильского нападающего королевского клуба Эндрика ленивым, сообщает испанское издание El Gol Digital.

Однако, по информации источника, опытный специалист продолжает доверять 18-летнему футболисту и надеется, что все его проблемы пройдут после прохождения адаптации к европейскому футболу.

В сезоне 2024/25 Эндрик провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что заменить Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» может его сын Давиде Анчелотти.

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Карло Анчелотти Эндрик Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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