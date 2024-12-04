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04 декабря 2024, 12:55 |
627
0

ВИДЕО. Пушечный удар! Как играет в футбол телохранитель Лионеля Месси

Яссин Чеуко мог бы попробовать себя и в футболе

04 декабря 2024, 12:55 |
627
0
ВИДЕО. Пушечный удар! Как играет в футбол телохранитель Лионеля Месси
Instagram. Яссин Чеуко

Телохранитель нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля МессиЯссин Чеуко – опубликовал на своей странице в Instagram несколько видео с кадрами игры в футбол.

Интересно, что компания элитному охраннику составил Поль Погба, который также находится в Майами, где индивидуально тренируется в поисках нового клуба.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На первом видео французский полузащитник отдал передачу на Яссина и тот нанес пушечный удар с левой ноги, попав в перекладину – этот скилл впечатлил Погба и его брата, а Чеуко отметил этот удар в стиле одного из празднований Месси.

На втором видео уже Поль Погба издевается над Яссином, пробрасывая ему мяч между ног:

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Яссин Чеуко Лионель Месси Интер Майами сборная Аргентины по футболу видео lifestyle Major League Soccer (MLS)
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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