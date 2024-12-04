ВИДЕО. Другая сторона Мбаппе. Как Килиан впечатлил мир футбола поступком

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе продемонстрировал свои хорошие человеческие качества перед матчем с «Хетафе».

На этот матч футболисты выходили с детьми из Валенсии – города, который существенно пострадал от недавнего шторма «DANA».

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Килиан шел рядом с парнишкой, который оказался достаточно высоким, что не осталось незамеченным самим нападающим – по информации испанских медиа, этот мальчик потерял двух родителей во время шторма, но Мбаппе вернул ему улыбку на лицо хотя бы на несколько мгновений. Вот, что сказал форвард:

«Ты почти такой же высокий, как я, ага? Через два года ты будешь выше, чем я. Я не такой высокий. Смотри, смотри», – действительно, очень милое видео, которое становится вирусным в Испании и во всем мире.