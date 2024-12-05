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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе не забил пенальти? Это лишь один момент»
Испания
05 декабря 2024, 02:35 | Обновлено 05 декабря 2024, 03:14
252
1

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе не забил пенальти? Это лишь один момент»

Мадридский «Реал» уступил «Атлетику» из Бильбао в матче 19-го тура Ла Лиги

05 декабря 2024, 02:35 | Обновлено 05 декабря 2024, 03:14
252
1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе не забил пенальти? Это лишь один момент»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение команды в матче 19-го тура Ла Лиги против «Атлетика» из Бильбао (1:2).

«Это была равная игра. Пожалуй, ничья была бы справедливым результатом, но наши собственные ошибки нас подвели. Я не хочу фокусироваться на отдельных эпизодах, ведь есть проблемы в целом.

Я не разговаривал с Мбаппе о пенальти. Это лишь один момент. Он, как и вся команда, разочарован. Но нужно анализировать всю игру.

Еще раз повторяю, команды наиграли на ничью. Продолжаем бороться. Мы еще в игре», – отметил главный тренер.

«Атлетик» одержал победу над «Реалом». В этом матче Мбаппе не забил пенальти, а украинский голкипер Андрей Лунин находился на скамейке запасных.

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Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Атлетик - Реал Атлетик Бильбао Килиан Мбаппе Андрей Лунин
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Ron Noiill
У карліто щось з пам'яттю того. Вже не пам'ятає що було а попередньому матчі. Щось він геть здав після підписання ґвалтівника. 
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