Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе не забил пенальти? Это лишь один момент»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение команды в матче 19-го тура Ла Лиги против «Атлетика» из Бильбао (1:2).

«Это была равная игра. Пожалуй, ничья была бы справедливым результатом, но наши собственные ошибки нас подвели. Я не хочу фокусироваться на отдельных эпизодах, ведь есть проблемы в целом.

Я не разговаривал с Мбаппе о пенальти. Это лишь один момент. Он, как и вся команда, разочарован. Но нужно анализировать всю игру.

Еще раз повторяю, команды наиграли на ничью. Продолжаем бороться. Мы еще в игре», – отметил главный тренер.

«Атлетик» одержал победу над «Реалом». В этом матче Мбаппе не забил пенальти, а украинский голкипер Андрей Лунин находился на скамейке запасных.