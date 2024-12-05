Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе не забил пенальти? Это лишь один момент»
Мадридский «Реал» уступил «Атлетику» из Бильбао в матче 19-го тура Ла Лиги
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение команды в матче 19-го тура Ла Лиги против «Атлетика» из Бильбао (1:2).
«Это была равная игра. Пожалуй, ничья была бы справедливым результатом, но наши собственные ошибки нас подвели. Я не хочу фокусироваться на отдельных эпизодах, ведь есть проблемы в целом.
Я не разговаривал с Мбаппе о пенальти. Это лишь один момент. Он, как и вся команда, разочарован. Но нужно анализировать всю игру.
Еще раз повторяю, команды наиграли на ничью. Продолжаем бороться. Мы еще в игре», – отметил главный тренер.
«Атлетик» одержал победу над «Реалом». В этом матче Мбаппе не забил пенальти, а украинский голкипер Андрей Лунин находился на скамейке запасных.
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