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Испания
03 декабря 2024, 16:07 | Обновлено 03 декабря 2024, 16:25
697
1

Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне

Владислав Крапивцов станет игроком каталонского клуба

03 декабря 2024, 16:07 | Обновлено 03 декабря 2024, 16:25
697
1
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
Инстаграм. Владислав Крапивцов

Украинский вратарь Владислав Крапивцов может стать игроком «Жироны», сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, 19-летний игрок уже долгое время тренируется в системе каталонцев, вероятно с первой командой. Между представителями игрока и клубом идут переговоры. Подписание соглашения является лишь вопросом времени. В случае перехода в «Жирону», Владислав Крапивцов станет партнером вингера сборной Украины Виктора Цыганкова.

Владислав успел поиграть в сборной Украины U-19, начиная с лета текущего года является свободным агентом. Последний клубом игрока был «Днепр-1».

Виктор Цыганков получил новое повреждение.

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Владислав Крапивцов Виктор Цыганков Днепр-1 Жирона трансферы трансферы Ла Лиги Игорь Бурбас
Данііл Киріяка Источник: Игорь Бурбас
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Перець
новини пизд ець 2 години назад нікому не потрібен  а зараз вже контракт з Жироную
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