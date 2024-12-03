Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне

Украинский вратарь Владислав Крапивцов может стать игроком «Жироны», сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, 19-летний игрок уже долгое время тренируется в системе каталонцев, вероятно с первой командой. Между представителями игрока и клубом идут переговоры. Подписание соглашения является лишь вопросом времени. В случае перехода в «Жирону», Владислав Крапивцов станет партнером вингера сборной Украины Виктора Цыганкова.

Владислав успел поиграть в сборной Украины U-19, начиная с лета текущего года является свободным агентом. Последний клубом игрока был «Днепр-1».

Виктор Цыганков получил новое повреждение.