Шахтер Донецк

В четверг, 5-го декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Команда Марино Пушича вовсю готовится к предстоящей игре Лиги чемпионов УЕФА против мюнхенской «Баварии», поэтому пойдет на беспрецедентный шаг – проведет матч чемпионата в непривычный слот вечером в четверг. Благо, «Ворскла» была не против, а Юрий Максимов настроен хотя бы избежать того разгрома, который был у команды Сергея Долганского в первом круге (0:5).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.