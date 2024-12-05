Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Шахтер Донецк
05.12.2024 18:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 02:21 |
32
0

Шахтер – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги

05 декабря 2024, 02:21 |
32
0
Шахтер – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 5-го декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Команда Марино Пушича вовсю готовится к предстоящей игре Лиги чемпионов УЕФА против мюнхенской «Баварии», поэтому пойдет на беспрецедентный шаг – проведет матч чемпионата в непривычный слот вечером в четверг. Благо, «Ворскла» была не против, а Юрий Максимов настроен хотя бы избежать того разгрома, который был у команды Сергея Долганского в первом круге (0:5).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
5 декабря 2024 -
18:00
Ворскла
Шахтер -1.5 1.79 Сделать ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Ворскла
Шахтер – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полузащитник Руха: «Мы были ближе к победе, чем Полесье»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Шахтер - Ворскла текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как сыграл Ярмолюк? Известен лучший игрок матча Астон Вилла – Брентфорд
Футбол | 05 декабря 2024, 01:22 0
Как сыграл Ярмолюк? Известен лучший игрок матча Астон Вилла – Брентфорд
Как сыграл Ярмолюк? Известен лучший игрок матча Астон Вилла – Брентфорд

Егор провел на поле 54 минуты

«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 04 декабря 2024, 07:49 1
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри

Поединок состоится 21 декабря 2024 года

Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Футбол | 04.12.2024, 08:22
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Теннис | 04.12.2024, 07:15
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Футбол | 04.12.2024, 23:59
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
03.12.2024, 02:15 2
Бокс
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
03.12.2024, 07:50 14
Бокс
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
04.12.2024, 09:00 10
Бокс
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
04.12.2024, 07:04
Футбол
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
04.12.2024, 13:22
Футбол
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
03.12.2024, 20:41 19
Футбол
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
03.12.2024, 18:54 3
Бокс
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
03.12.2024, 08:55 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем