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Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 07:57 | Обновлено 05 декабря 2024, 08:04
107
0

Шахтер – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Горняков» ждет непростой поединок с соперником, у которого будет повышенная мотивация

05 декабря 2024, 07:57 | Обновлено 05 декабря 2024, 08:04
107
0
Шахтер – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 5 декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет во Львове на «Арене Львов», начало – в 18:00 по киевскому времени.

Шахтер

У донецкого «Шахтера» позади не самая приятная неделя, о которой, нет сомнений, они хотят позабыть как можно скорее. И таким «лекарством» может стать победа над «Ворскла». Она позволит подопечным Марино Пушича окончательно накрыть воспоминания о неудачах в последних поединках.

На минувшей неделе «горняки» провели в Эйндховене чумовой матч Лиги чемпионов с местным клубом ПСВ. Он подарил команде бурю эмоций от эйфории до разочарования, но турнирных очков не добавил – дончане проиграли со счетом 2:3, а ведь вели по ходу встречи 2:0, но до финального свистка не выстояли.

Далее по календарю игр в Укранской Премьер-лиге «Шахтар» ждала номинально домашняя встреча во Львове с местным «Рухом». Против амбициозного соперника парни Пушича сыграли вновь не убедительно и победить его не смогли – ничья 1:1. Этот результат привел к тому, что в турнирной таблице УПЛ «горняки» отпустили вперед лидеров – «Динамо» и «Александрию» – уже на 6 очков. Благо, главные нынешние соперники «Шахтера» после этого в очном отложенном поединке 1-го тура сезона поделили очки (0:0) и теперь по потерянным пунктам находятся впереди дончан лишь на 4 балла. В этом подопечные Марино Пушича могут искать дополнительную мотивацию, чтобы играть с «Ворсклой» в предстоящем матче только на победу.

Ворскла

Полтавская «Ворскла» еще несколько дней тому назад находилась в благодушном настроении, на что были вполне понятные причины. Сейчас же моральное состояние у команды Юрия Максимова совершенное иное. И не обращать на это внимание в стане «горняков» не могут.

Перед международной паузой в середине ноября «Ворскла» обыграла «Черноморец» (1:0). А как только национальный чемпионат возобновился, то «зелено-белые» выиграли у ЛНЗ (2:0). Серия из двух побед стала для полтавчан вторым в сезоне-2024/2025 приятным приключением – ранее они в середине августа также имели серию из двух побед, когда поочередно обыграли «Левый Берег» (3:0) и «Оболонь» (2:0).

Те две победы и недавние две победы – и весь выигрышный багаж нынешней «Ворсклы». Да, ее игроки однозначно хотели бы, чтобы последняя выигрышная серия стала длиннее, скажем, на один матч. Однако этого не случилось. В минувший уик-энд полтавчане дома встречались с «Ингульцом» – откровенным на тот момент аутсайдером нынешней УПЛ. Результат игры получился шоковым для команды Максимова – она оказалась бита с крупным счетом 0:3. Это 7-е в кампании поражение полтавчан. К слову, есть у «Ворсклы» еще 4 ничьи. Так что, имея 16 очков после 15 игр, полтавчане в таблице украинского чемпионата занимают 11-е место.

Статистика встреч

Команды провели между собой в истории 68 матчей. На счету «Шахтера» 49 побед, у «Ворсклы семь выигрышей, еще 12 матчей завершились вничью, мячи – 141:42 в пользу «горняков».

В УПЛ соперники встречались друг с другом 58 раз: у дончан 43 победы, у «Ворсклы» – 5, 10 матчей победителя не определили, разница мячей: 119-36 в пользу «Шахтера».

Прогноз на противостояние

Моральное состояние и у игроков «Шахтера», и у их соперников из «Ворсклы» сейчас не самое оптимальное, виной чему последние неудачи коллективов. Однако турнирная борьба продолжается и впадаться окончательно в отчаяние им еще рано. Команды должны будут искать дополнительную мотивацию и силы. Думается, лучше с этой задачей справятся дончане, поэтому и подтвердят в итоге свой статус фаворита встречи.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Педро Энрике, Крыськив, Судаков, Бондаренко, Невертон, Кевин, Траоре.

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Гучек, Бацула, Крупский, Павлюк, Скляр, Челядин, Кане, Иеде, Ковталюк.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
5 декабря 2024 -
18:00
Ворскла
Победа Шахтера 1.29 Сделать ставку
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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