ПУШИЧ: «После важной победы будем готовиться к фантастическому вызову»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после игры 16-го тура УПЛ с «Ворсклой» (3:1)

– Показалось, что сегодня в первом тайме «Шахтер» получил результат, а во втором играли уже по счету, и вы дали проявить себя игрокам, которые не так много выходили в сезоне. Это правда?

– Да, я считаю, что судьба матча была решена уже в первом тайме, что мы его провели достаточно хорошо: хороший прессинг, много хорошей энергии, мы полностью контролировали игру от первых секунд – это было очень хорошо. И, конечно, когда выходишь на второй тайм при таком результате, то уже мыслями ты в следующем матче, но все же надо завершать текущую игру. На мой взгляд, первые 15 минут мы начали нормально, имели несколько возможностей, чтобы одержать еще лучшую победу, но этого не сделали.

Затем я осуществил много замен, чтобы дать время определенным футболистам, которые также очень усердно работают и заслуживают игровых минут, а особенно – чтобы дать отдохнуть ребятам, которые много играли в прошлом месяце. Это была важная победа для нас, хорошая победа, по моему мнению. Я очень доволен сегодняшним матчем, особенно тем, что все здоровы перед предстоящим тяжелым поединком с «Баварией».

– «Бавария» – большой вызов для «Шахтера». Понятно, что хочется очков в Лиге чемпионов для украинского клуба. Как вы уже готовитесь к «Баварии»? Какие слова будете говорить ребятам, чтобы они вышли и сыграли против «Баварии» так, чтобы получить положительный результат?

– Конечно, мы встретимся с одним из лучших клубов в мире, потому это для нас фантастический вызов. Наша цель снова в том, чтобы представить себя как можно лучше в игре с таким соперником. И, безусловно, как всегда, мы будем пытаться вести игру, следуя своей философии. Этот новый формат Лиги чемпионов полностью отличается от прошлого.

Мне все еще жалко и больно за предыдущую игру с ПСВ, где мы доминировали, пока играли 11 против 11. Это был наш шанс получить очки. И конечно, против «Баварии» будет тяжело – в этом аспекте нам следует быть реалистами. В то же время у нас есть амбиции проявить себя как можно лучше в Лиге чемпионов.