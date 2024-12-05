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Премьер-лига
Шахтер Донецк
05.12.2024 18:00 – FT 3 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 19:55 | Обновлено 05 декабря 2024, 20:09
895
45

Почти без приключений. Шахтер во второй раз разобрался с Ворсклой

Команда Пушича размялась перед очередным матчем в Лиге чемпионов

05 декабря 2024, 19:55 | Обновлено 05 декабря 2024, 20:09
895
45
Почти без приключений. Шахтер во второй раз разобрался с Ворсклой
ФК Шахтер Донецк

Второй круг текущего сезона Украинской Премьер-лиги открыло противостояние между донецким «Шахтером» и полтавской «Ворсклой». В прошлом туре «горняки» неожиданно упустили победу в матче с «Рухом», не сумев сократить отставание от лидеров чемпионата. Вчерашняя ничья в Александрии подарила команде Марино Пушича еще один шанс приблизиться в турнирной таблице к конкурентам. Полтавская команда, которая сейчас крайне нестабильна, первый круг завершила разгромным домашним поражением от аутсайдера турнира «Ингульца».

В начале встречи «оранжево-черные» завладели территориальным преимуществом и неспешно начали искать подходы к штрафной соперников. Полтавчане насытили защитную линию, пытаясь перекрывать свободные зоны и не давать хозяевам поля много времени для принятия решений. Впрочем, футболисты «Шахтера» хладнокровно справлялись с прессингом «зелено-белых», а первый же опасный момент реализовали. После удара Крыськива мяч попал в Гучека и отскочил в Невертона, который сыграл на добивании.

После забитого гола рисунок игры не изменился. «Горняки» не форсировали событий, у полтавчан контригра не получалась. В таком несколько вальяжном темпе футболисты донецкой команды отпраздновали второе взятие ворот «Ворсклы». Винисиус Тобиас с правого фланга навесил в центр штрафной на голову Судакова, который почему-то был без опеки защитников, и полузащитник «Шахтера» пробил точно в угол.

Такое развитие событий стало угрожать полтавчанам, как и в матче первого круга, разгромом от «оранжево-черных». И опасения поклонников полтавской команды оправдались уже в первом тайме. Удачный рикошет на ход Траоре позволил буркинийцу с острого угла сильным ударом отправить мяч в ворота. До перерыва полтавчане так и не смогли организовать хоть один удар по воротам соперников.

Во второй половине встречи футболисты «Шахтера» контролировали ход игры и периодически обостряли ситуацию. Дубль мог оформить Траоре, который с острого угла не переиграл Исенко. Благодаря расслабленности соперников могла забить и «Ворскла». Ризнык неудачно выбил мяч, но затем исправил свою ошибку, не дав пробить Нестеренко. Еще одной неприятностью для полтавской команды стала травма Павла Исенко. Голкипер «зелено-белых» до этого момента играл без замен в текущем чемпионате. Место в воротах полтавчан занял Александр Домолега.

Ближе к концу поединка гости, наконец, начали демонстрировать желание вести наступательные действия. И сразу им посчастливилось отквитать один гол. Нестеренко оказался с мячом в углу штрафной соперников и классным ударом отправил футбольный снаряд в дальнюю «девятку». Закрутить интригу до предела мог Кане, но его удар из-за пределов штрафной не достиг цели.

В итоге, «Шахтер» одержал уверенную победу. В последнем туре перед зимней паузой «горняки» проведут гостевой матч с «Полесьем», а перед этим их ожидает непростое противостояние с «Баварией» в Лиге чемпионов. «Ворскла» через неделю будет принимать «Левый берег».

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Шахтер» – «Ворскла» - 3:1

Голы: Невертон, 14, Судаков, 21, Траоре, 36 – Нестеренко, 77

«Шахтер»: Ризнык – Азарови (Фарина, 90+2), Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков (Степаненко, 72), Крыськив (Назарина, 72), Марлон (Педриньо да Силва, 73) – Невертон, Траоре, Зубков (Швед, 55).

«Ворскла»: Исенко (Домолега, 67) – Черноморец, Бацула, Гучек, Пердута – Челядин (Нестеренко, 54), Павлюк, Скляр – Крупский, Иеде (Островский, 80), Кане.

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 16 (7) – 4 (1)
Угловые: 2 – 2
Оффсайды: 2 – 2.

ШАХТЕР - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Шахтер - Ворскла отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 46
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Віктор Коробка
Шахтар з перемогою! Ворскла, не зважаючи на забитий м'яч, не створила ніяких труднощів. Хотілося б більше жаги до гри в гравців другого складу гірників, щоб команда до кінця гри саме грала, а не чекала кінця матчу.
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+3
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FunnyCat_____
А кто то это смотрел?
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+2
Pavel_i_CO
Баварія свій матч буде грати в суботу, ордловські східняки, вчергове порушивши регламент, зіграли на два дні раніше... Хтось вірить, що ДНОнєтським покидькам це допоможе уникнути приниження від німців?)
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+2
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WildeKater
Залікувала дупу перед черговим матчем ЛЧ. Так точніше))
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0
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Gorlitsa
Ну і що? Мавпочки пораділи, їх поцінувачі теж! Поки була пауза з трансферами, з'явились українці в складі, але здається заСранці знову взялись за старе.Гидко...
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0
Gargantua81
стыдно Максимову, стыдно экспертам в студии это комментировать.
Все понимают что произошло
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0
Отаман
Дуже добре🥳
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0
Boodya
Ємаа, саму Ворсклу обіграли. Тремти Баварія, Шахтар йде!
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-1
Frank Piter
Всех фанов Шахтера с победой и приближением к 1 месту! 😎Дальше - больше! ☝️
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-1
Показать Скрыть 7 ответов
AK.228
👏👏👍👍👍
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Любитель футболу⚽
Молодці, Гірники! Скористалися осічкою Динамо та Олександрії! Шахтар – чемпіон!🧡🖤⚒️
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
Отаман
Обісраний гуньдяй Pavel_i_CO та алкоголік інвалід Funny, може  відповісте вже лохи, коли в останнє фк гуньдяй суркіса та медведчука вигравало у Шахтаря!?
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-3
Отаман
Хтось ще пам'ятає, коли в останнє фк гуньдяй суркіса та медведчука вигравали трофеї!?
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-3
Лига
На изи чемпион хорошо потренировались, а теперь спокойного готовится к Лче, всех болельщиков Шахтёра с победой
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-3
Показать Скрыть 4 ответа
Frank Piter
Надеюсь, Пумчик Брыжак не сильно расстроен от исходного счета этого матча 😔
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-3
Фанькин кот
Победа есть победа, не разгромная, но весьма убедительная. А гол полтавчанина неплохой такой получился, тут без претензий к Ризныку...
Теперь главное - настроиться на Полесье в следующем, очень принципиальном, матче. Судьба чемпионской гонки решается сейчас!
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-3
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Remark
Шахтарська Дир Очка, як завжди, прорвалась в кінці)
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
Hungarian 4 sticks🤣
Фанатики 108 дыр очки) вы главное сильно не нервничаете, вам ещё в воскресенье получать в свою дыр очку от сашечки
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-5
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Pavel_i_CO
Цікаве питання. Чому шахтьор грав не перенесений матч з Кривбасом, а матч з Ворсклою, який днонєтскіє мали грати в суботу? Знов тепличні умови для східняків?
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-5
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Arty900
Цей динамівський фізрук ще Ворсклу угробить остаточно.
Чим думали, коли його кликали? Поховати з почестями полтавський футбол?
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-6
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