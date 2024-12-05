Почти без приключений. Шахтер во второй раз разобрался с Ворсклой

Второй круг текущего сезона Украинской Премьер-лиги открыло противостояние между донецким «Шахтером» и полтавской «Ворсклой». В прошлом туре «горняки» неожиданно упустили победу в матче с «Рухом», не сумев сократить отставание от лидеров чемпионата. Вчерашняя ничья в Александрии подарила команде Марино Пушича еще один шанс приблизиться в турнирной таблице к конкурентам. Полтавская команда, которая сейчас крайне нестабильна, первый круг завершила разгромным домашним поражением от аутсайдера турнира «Ингульца».

В начале встречи «оранжево-черные» завладели территориальным преимуществом и неспешно начали искать подходы к штрафной соперников. Полтавчане насытили защитную линию, пытаясь перекрывать свободные зоны и не давать хозяевам поля много времени для принятия решений. Впрочем, футболисты «Шахтера» хладнокровно справлялись с прессингом «зелено-белых», а первый же опасный момент реализовали. После удара Крыськива мяч попал в Гучека и отскочил в Невертона, который сыграл на добивании.

После забитого гола рисунок игры не изменился. «Горняки» не форсировали событий, у полтавчан контригра не получалась. В таком несколько вальяжном темпе футболисты донецкой команды отпраздновали второе взятие ворот «Ворсклы». Винисиус Тобиас с правого фланга навесил в центр штрафной на голову Судакова, который почему-то был без опеки защитников, и полузащитник «Шахтера» пробил точно в угол.

Такое развитие событий стало угрожать полтавчанам, как и в матче первого круга, разгромом от «оранжево-черных». И опасения поклонников полтавской команды оправдались уже в первом тайме. Удачный рикошет на ход Траоре позволил буркинийцу с острого угла сильным ударом отправить мяч в ворота. До перерыва полтавчане так и не смогли организовать хоть один удар по воротам соперников.

Во второй половине встречи футболисты «Шахтера» контролировали ход игры и периодически обостряли ситуацию. Дубль мог оформить Траоре, который с острого угла не переиграл Исенко. Благодаря расслабленности соперников могла забить и «Ворскла». Ризнык неудачно выбил мяч, но затем исправил свою ошибку, не дав пробить Нестеренко. Еще одной неприятностью для полтавской команды стала травма Павла Исенко. Голкипер «зелено-белых» до этого момента играл без замен в текущем чемпионате. Место в воротах полтавчан занял Александр Домолега.

Ближе к концу поединка гости, наконец, начали демонстрировать желание вести наступательные действия. И сразу им посчастливилось отквитать один гол. Нестеренко оказался с мячом в углу штрафной соперников и классным ударом отправил футбольный снаряд в дальнюю «девятку». Закрутить интригу до предела мог Кане, но его удар из-за пределов штрафной не достиг цели.

В итоге, «Шахтер» одержал уверенную победу. В последнем туре перед зимней паузой «горняки» проведут гостевой матч с «Полесьем», а перед этим их ожидает непростое противостояние с «Баварией» в Лиге чемпионов. «Ворскла» через неделю будет принимать «Левый берег».

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Шахтер» – «Ворскла» - 3:1

Голы: Невертон, 14, Судаков, 21, Траоре, 36 – Нестеренко, 77

«Шахтер»: Ризнык – Азарови (Фарина, 90+2), Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков (Степаненко, 72), Крыськив (Назарина, 72), Марлон (Педриньо да Силва, 73) – Невертон, Траоре, Зубков (Швед, 55).

«Ворскла»: Исенко (Домолега, 67) – Черноморец, Бацула, Гучек, Пердута – Челядин (Нестеренко, 54), Павлюк, Скляр – Крупский, Иеде (Островский, 80), Кане.

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 16 (7) – 4 (1)

Угловые: 2 – 2

Оффсайды: 2 – 2.

ШАХТЕР - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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