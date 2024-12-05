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  4. Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
Испания
05 декабря 2024, 01:01 |
855
3

Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул

Мудрик может стать игроком испанского топ-клуба

05 декабря 2024, 01:01 |
855
3
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб зимой 2024 года.

По информации Sportskeeda, украинцем интересуется «Барселона». Каталонцы не могут себе позволить полноценный трансфер Мудрика и планируют оформить аренду до конца сезона. «Сине-гранатовые» планируют усилить свою атакующую линию Мудриком для борьбы за титул в этом сезоне.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 три гола. Ранее сообщалось, что Мудриком интересуются «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Марсель».

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Дмитро Олійник Источник: Sportskeeda
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Первый Среди Равных
Повідомляє агенство ББС - Баба Бабі Сказала.
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0
Первый Среди Равных
Шо, вже не Ньюкасл? І не дюжина інших клубів? Бля, як кумарять такі "новини". 
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0
Saar
За Мудриком пів Ла Ліги , а за Судаковим -пів АПЛ 🤣🤣🤣, а Серія А -за обох вся!🤣🤣🤣
100 % правдива інфа! Спорт юей не буде брехати....🤣🤣🤣 Мудрик ще й титул допоможе виграти, не Ямал, не Рафінья, не Левадовскі- а МУДРИК ! Спорт юей не буде брехати!🤣🤣🤣
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0
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