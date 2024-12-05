Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб зимой 2024 года.

По информации Sportskeeda, украинцем интересуется «Барселона». Каталонцы не могут себе позволить полноценный трансфер Мудрика и планируют оформить аренду до конца сезона. «Сине-гранатовые» планируют усилить свою атакующую линию Мудриком для борьбы за титул в этом сезоне.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 три гола. Ранее сообщалось, что Мудриком интересуются «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Марсель».