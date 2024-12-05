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  4. Карслруэ – Аугсбург – 2:2 (4:5). Гости победили по пенальти. Видео голов
Кубок Германии
Карлсруэ
04.12.2024 21:45 – FT 2 : 2
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Аугсбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
05 декабря 2024, 03:30 |
9
0

Карслруэ – Аугсбург – 2:2 (4:5). Гости победили по пенальти. Видео голов

«Аугсбург» в добавленное арбитром время спасся и перевел матч в серию пенальти

05 декабря 2024, 03:30 |
9
0
Карслруэ – Аугсбург – 2:2 (4:5). Гости победили по пенальти. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала «Карлсруэ» в драматичном поединке уступил «Аугсбургу».

На 37-й минуте Марвин Ваницек не реализовал пенальти, не сумев открыть счёт для хозяев. Сразу после этого игроки «Аугсбурга» вышли вперёд: на 40-й минуте Самюэль Эссенде забил гол.

На 54-й минуте Фабиан Шльойзенер сравнял счёт, и основное время завершилось вничью.

На 111-й минуте Марвин Ваницек вывел «Карлсруэ» вперёд, и казалось, что хозяева уже вырвали победу, но на 120+3-й минуте Рубен Варгас сравнял счёт, переведя игру в серию пенальти.

В серии пенальти сильнее оказались игроки «Аугсбурга».

Кубок Германии. 1/8 финала. 4 декабря

Карлсруэ – Аугсбург 2:2 (4:5 по пенальти)

Голы: Шльойзенер, 54, Ваницек, 111 – Эссенде, 40, Варгас, 120+3

Видео голов и обзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Максимилиан Бауэр (Аугсбург).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Элвис Реджбечай (Аугсбург).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил David Herold (Карлсруэ).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Рубен Варгас (Аугсбург).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Марцел Бейфус (Карлсруэ).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевен Шлоттербек (Аугсбург).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Andrin Hunziker (Карлсруэ).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Филлип Тиц (Аугсбург).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Марвин Ваницек (Карлсруэ).
120’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Варгас (Аугсбург).
111’
ГОЛ ! Мяч забил Марвин Ваницек (Карлсруэ).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Шлейзенер (Карлсруэ).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Эссенд (Аугсбург).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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