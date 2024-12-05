Карслруэ – Аугсбург – 2:2 (4:5). Гости победили по пенальти. Видео голов
«Аугсбург» в добавленное арбитром время спасся и перевел матч в серию пенальти
В матче 1/8 финала «Карлсруэ» в драматичном поединке уступил «Аугсбургу».
На 37-й минуте Марвин Ваницек не реализовал пенальти, не сумев открыть счёт для хозяев. Сразу после этого игроки «Аугсбурга» вышли вперёд: на 40-й минуте Самюэль Эссенде забил гол.
На 54-й минуте Фабиан Шльойзенер сравнял счёт, и основное время завершилось вничью.
На 111-й минуте Марвин Ваницек вывел «Карлсруэ» вперёд, и казалось, что хозяева уже вырвали победу, но на 120+3-й минуте Рубен Варгас сравнял счёт, переведя игру в серию пенальти.
В серии пенальти сильнее оказались игроки «Аугсбурга».
Кубок Германии. 1/8 финала. 4 декабря
Карлсруэ – Аугсбург 2:2 (4:5 по пенальти)
Голы: Шльойзенер, 54, Ваницек, 111 – Эссенде, 40, Варгас, 120+3
Видео голов и обзор матча
События матча
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