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Кубок Германии
РБ Лейпциг
04.12.2024 21:45 – FT 3 : 0
Айнтрахт Ф
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Кубок Германии
05 декабря 2024, 00:39 |
7
0

Лейпциг одолел Айнтрахт. Аусбург в драматичном матче обыграл Карлсруэ

Определены все участники 1/4 финала Кубка Германии

05 декабря 2024, 00:39 |
7
0
Лейпциг одолел Айнтрахт. Аусбург в драматичном матче обыграл Карлсруэ
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря в 21:45 состоялись матчи 1/8 финала Кубка Германии.

«РБ Лейпциг» дома одолел «Айнтрахт».

За «быков» гол забил Беньямин Шешко, также дубль оформил Луис Опенда, чей гол отменили из-за офсайда на 18-й минуте.

В параллельном матче «Карлсруэ» принимал «Аугсбург».

На 37-й минуте нападающий хозяев Марвин Ваницек не реализовал пенальти. На 54-й минуте Фабиан Шльойзенер забил гол, а на 111-й минуте Ваницек забил второй гол для команды. Гости ответили забитыми мячами Самюэля Эссенде на 40-й минуте, а Рубен Варгас перевел игру в серию пенальти на 120+3 минуте.

В серии пенальти сильнее оказался «Аугсбург»

Все участники 1/4 финала Кубка Германии:

  • Арминия
  • Байер
  • Вердер
  • РБ Лейпциг
  • Штутгарт
  • Кельн
  • Вольфсбург
  • Аугсбург

Кубок Германии. 1/8 финала. 4 декабря

РБ Лейпциг - Айнтрахт - 3:0

Голы: Шешко, 31, Опенда, 50, 58

Карслруэ - Аугсбург 2:2 (4:5 пен)

Голы: Шлейзенер, 54, Ваницек, 111 - Эссенде, 40, Варгас, 120+3

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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