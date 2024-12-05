Лейпциг одолел Айнтрахт. Аусбург в драматичном матче обыграл Карлсруэ

4 декабря в 21:45 состоялись матчи 1/8 финала Кубка Германии.

«РБ Лейпциг» дома одолел «Айнтрахт».

За «быков» гол забил Беньямин Шешко, также дубль оформил Луис Опенда, чей гол отменили из-за офсайда на 18-й минуте.

В параллельном матче «Карлсруэ» принимал «Аугсбург».

На 37-й минуте нападающий хозяев Марвин Ваницек не реализовал пенальти. На 54-й минуте Фабиан Шльойзенер забил гол, а на 111-й минуте Ваницек забил второй гол для команды. Гости ответили забитыми мячами Самюэля Эссенде на 40-й минуте, а Рубен Варгас перевел игру в серию пенальти на 120+3 минуте.

В серии пенальти сильнее оказался «Аугсбург»

Все участники 1/4 финала Кубка Германии:

Арминия

Байер

Вердер

РБ Лейпциг

Штутгарт

Кельн

Вольфсбург

Аугсбург

Кубок Германии. 1/8 финала. 4 декабря

РБ Лейпциг - Айнтрахт - 3:0

Голы: Шешко, 31, Опенда, 50, 58

Карслруэ - Аугсбург 2:2 (4:5 пен)

Голы: Шлейзенер, 54, Ваницек, 111 - Эссенде, 40, Варгас, 120+3