Лейпциг одолел Айнтрахт. Аусбург в драматичном матче обыграл Карлсруэ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Германии
4 декабря в 21:45 состоялись матчи 1/8 финала Кубка Германии.
«РБ Лейпциг» дома одолел «Айнтрахт».
За «быков» гол забил Беньямин Шешко, также дубль оформил Луис Опенда, чей гол отменили из-за офсайда на 18-й минуте.
В параллельном матче «Карлсруэ» принимал «Аугсбург».
На 37-й минуте нападающий хозяев Марвин Ваницек не реализовал пенальти. На 54-й минуте Фабиан Шльойзенер забил гол, а на 111-й минуте Ваницек забил второй гол для команды. Гости ответили забитыми мячами Самюэля Эссенде на 40-й минуте, а Рубен Варгас перевел игру в серию пенальти на 120+3 минуте.
В серии пенальти сильнее оказался «Аугсбург»
Все участники 1/4 финала Кубка Германии:
- Арминия
- Байер
- Вердер
- РБ Лейпциг
- Штутгарт
- Кельн
- Вольфсбург
- Аугсбург
Кубок Германии. 1/8 финала. 4 декабря
РБ Лейпциг - Айнтрахт - 3:0
Голы: Шешко, 31, Опенда, 50, 58
Карслруэ - Аугсбург 2:2 (4:5 пен)
Голы: Шлейзенер, 54, Ваницек, 111 - Эссенде, 40, Варгас, 120+3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наибольшее признание получил легендарный Пеле
Баски переиграли сливочных со счетом 2:1, Килиан не забил пенальти