4 декабря в 1/8 финала Кубка Германии состоялся матч между «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт Франкфурт».

Игра завершилась победой «РБ Лейпциг» со счётом 3:0, что обеспечило команде путевку в 1/4 финала.

Кубок Германии. 1/8 финала. 4 декабря

«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт Франкфурт» – 3:0

Голы: Шешко 31, Опенда 50, 58

Видеообзор матча: