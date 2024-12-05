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  4. РБ Лейпциг – Айнтрахт Франкфурт – 3:0. Дубль Опенда. Видео голов
Кубок Германии
РБ Лейпциг
04.12.2024 21:45 – FT 3 : 0
Айнтрахт Ф
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Германии
05 декабря 2024, 10:36 | Обновлено 05 декабря 2024, 10:37
37
0

РБ Лейпциг – Айнтрахт Франкфурт – 3:0. Дубль Опенда. Видео голов

Смотрите видеообзор матча Кубка Германии

05 декабря 2024, 10:36 | Обновлено 05 декабря 2024, 10:37
37
0
РБ Лейпциг – Айнтрахт Франкфурт – 3:0. Дубль Опенда. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря в 1/8 финала Кубка Германии состоялся матч между «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт Франкфурт».

Игра завершилась победой «РБ Лейпциг» со счётом 3:0, что обеспечило команде путевку в 1/4 финала.

Кубок Германии. 1/8 финала. 4 декабря

«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт Франкфурт» – 3:0

Голы: Шешко 31, Опенда 50, 58

Видеообзор матча:

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (РБ Лейпциг).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (РБ Лейпциг).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (РБ Лейпциг).
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РБ Лейпциг Айнтрахт Франкфурт Кубок Германии по футболу чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор Лои Опенда Беньямин Шешко
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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