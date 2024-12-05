04.12.2024 21:45 – FT 3 : 0
Кубок Германии05 декабря 2024, 10:36 | Обновлено 05 декабря 2024, 10:37
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РБ Лейпциг – Айнтрахт Франкфурт – 3:0. Дубль Опенда. Видео голов
Смотрите видеообзор матча Кубка Германии
05 декабря 2024, 10:36 | Обновлено 05 декабря 2024, 10:37
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4 декабря в 1/8 финала Кубка Германии состоялся матч между «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт Франкфурт».
Игра завершилась победой «РБ Лейпциг» со счётом 3:0, что обеспечило команде путевку в 1/4 финала.
Кубок Германии. 1/8 финала. 4 декабря
«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт Франкфурт» – 3:0
Голы: Шешко 31, Опенда 50, 58
Видеообзор матча:
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (РБ Лейпциг).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (РБ Лейпциг).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (РБ Лейпциг).
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