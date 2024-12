Лестер повторил свое достижение 9-летней давности

3 декабря в 16-м туре чемпионата Англии прошел матч между «Лестером» и «Вест Хэмом». Встреча состоялась на стадионе «Кинг Павер» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Забить мячами отметились Джейми Варди, Балил Эль-Ханнус, Патсон Дака и Никлас Фюллькруг.

В этом матче «лисы» повторили свое достижение: команда не пропустила ни одного гола в первом тайме при 20 ударах по своим воротам. Такое случалось трижды в истории АПЛ с 2003 года, и все три случая были зафиксированы против «Лестера»:

В этом розыгрыше Английской Премьер-лиги «лисы» занимают 15-е место в турнирной таблице, имея 13 очков после 14 матчей лиги (3 победы, 4 ничьи, 7 поражений).

20 - There are three occasions on record (since 2003-04) of a team having 20 shots in the first half of a Premier League match without scoring - all three have come against Leicester City:



Liverpool in December 2015

Crystal Palace in April 2023

West Ham tonight.



Quirk.