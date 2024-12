Матч с семью голами. Милан деклассировал Сассуоло в Кубке Италии

Сегодня, 3 декабря, на легендарном стадионе Сан-Сиро состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Сассуоло».

Хозяева одержали убедительную победу со счетом 6:1. Все вопросы о победителе противостояния были сняты еще в первом тайме, когда миланцы забили четыре безответных мяча.

Голы за «Милан» сегодня забивали Чуквуезе (дубль), Рейндерс, Леау, Калабрия и Абрахам. Единственный гол за «Сассуоло» забил Мульттьери.

Милан стал вторым четвертьфиналистом Кубка Италии 2024/25. Ранее «Болонья» разобралась с «Монцой».

Кубок Италии. 1/8 финала. 3 декабря.

Милан – Сассуоло – 6:1

Голы: Чуквуэзе, 12, 21, Рейндерс, 17, Леау, 23, Калабрия, 56, Абрахам, 62 - Мульттьери, 59.

Милан – Спортьелло (Торрьяни, 46), Павлович, Томори, Терраччано, Калабрия, Рейндерс (Бартезаги, 65), Фофана (Муса, 46), Рафаэл Леау (Окафор, 46), Лофтус-Чик (Пулишич, 46), Чуквуэзе, Абрахам.



Сассуоло – Саталино, Пьераньоло (Миссори, 67), Мухаремович, Одентал, Пас (Миранда, 46), Калигара (Торстведт, 67), Обианг, Яннони, Антист (Куми, 82), Вольпато, Мулаттьери (Толян, 82).

