Определен первый четвертьфиналист Кубка Италии. Болонья разгромила Монцу

3 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии между «Болоньей» и «Монцой».

Игра прошла на «Стадио Ренато Далл'Ара» в Болонье.

За хозяев голами отметились Томмазо Побега, Риккардо Орсолини, Бенхамин Домингес и Сантьяго Кастро.

«Болонья» первой из всех команд обеспечила себе место в 1/4 финала Кубка Италии.

Кубок Италии. 1/8 финала. 3 декабря

Болонья – Монца – 4:0

Голы: Побега, 32, Орсолини, 35, Домингес, 63, Кастро, 76