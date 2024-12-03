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Кубок Италии
Болонья
03.12.2024 19:30 – FT 4 : 0
Монца
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Кубок Италии
03 декабря 2024, 22:18 | Обновлено 03 декабря 2024, 22:19
55
0

Определен первый четвертьфиналист Кубка Италии. Болонья разгромила Монцу

Матч закончился со счетом 4:0 в пользу «Болоньи»

03 декабря 2024, 22:18 | Обновлено 03 декабря 2024, 22:19
55
0
Определен первый четвертьфиналист Кубка Италии. Болонья разгромила Монцу
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии между «Болоньей» и «Монцой».

Игра прошла на «Стадио Ренато Далл'Ара» в Болонье.

За хозяев голами отметились Томмазо Побега, Риккардо Орсолини, Бенхамин Домингес и Сантьяго Кастро.

«Болонья» первой из всех команд обеспечила себе место в 1/4 финала Кубка Италии.

Кубок Италии. 1/8 финала. 3 декабря

Болонья – Монца – 4:0

Голы: Побега, 32, Орсолини, 35, Домингес, 63, Кастро, 76

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Болонья Монца Кубок Италии по футболу Томмазо Побега Риккардо Орсолини Сантьяго Кастро
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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