Кубок Италии03 декабря 2024, 22:18 | Обновлено 03 декабря 2024, 22:19
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Определен первый четвертьфиналист Кубка Италии. Болонья разгромила Монцу
Матч закончился со счетом 4:0 в пользу «Болоньи»
03 декабря 2024, 22:18 | Обновлено 03 декабря 2024, 22:19
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3 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии между «Болоньей» и «Монцой».
Игра прошла на «Стадио Ренато Далл'Ара» в Болонье.
За хозяев голами отметились Томмазо Побега, Риккардо Орсолини, Бенхамин Домингес и Сантьяго Кастро.
«Болонья» первой из всех команд обеспечила себе место в 1/4 финала Кубка Италии.
Кубок Италии. 1/8 финала. 3 декабря
Болонья – Монца – 4:0
Голы: Побега, 32, Орсолини, 35, Домингес, 63, Кастро, 76
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