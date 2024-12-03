Кубок Италии03 декабря 2024, 22:34 | Обновлено 03 декабря 2024, 22:41
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Болонья – Монца – 4:0. Хозяева – в 1/4 финала Кубка Италии. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии
03 декабря 2024, 22:34 | Обновлено 03 декабря 2024, 22:41
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3 декабря в матче 1/8 финала Кубка Италии «Болонья» принимала «Монцу».
Игра прошла на «Стадио Ренато Далл'Ара» в Болонье.
За «Болонью» голы забили Томмазо Побега, Риккардо Орсолини, Бенхамин Домингес и Сантьяго Кастро. Гости не ответили забитыми мячами.
«Болонья» стала первой командой, которая вышла в 1/4 финала Кубка Италии.
Кубок Италии. 1/8 финала. 3 декабря
Болонья – Монца – 4:0
Голы: Побега, 32, Орсолини, 35, Домингес, 63, Кастро, 76
Видеообзор матча:
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Кастро (Болонья).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Бенха Домингес (Болонья).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Побега (Болонья).
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