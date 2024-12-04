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Кубок Италии
Милан
03.12.2024 22:00 – FT 6 : 1
Сассуоло
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Италия
04 декабря 2024, 06:28 |
308
0

Милан – Сассуоло – 6:1. Как отгрузить четыре за 23 минуты. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии 2024/25

04 декабря 2024, 06:28 |
308
0
Милан – Сассуоло – 6:1. Как отгрузить четыре за 23 минуты. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии между командами Милан и Сассуоло.

Поединок прошел на стадионе Сан-Сиро. Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Милан забил первые четыре гола за 23 минуты. Дубль в этой встрече оформил Самуэль Чуквуезе.

Кубок Италии 2024/25. 1/8 финала, 3 декабря

Милан – Сассуоло – 6:1

Голы: Чуквуезе, 12, 21, Рейндерс, 17, Леау, 23, Калабрия, 56, Абрахам, 62 – Мулаттьери, 59

Видеообзор матча:

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Милан).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэле Мулаттьери (Сассуоло).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Калабриа (Милан).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Милан).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Милан).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Милан).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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