Милан – Сассуоло – 6:1. Как отгрузить четыре за 23 минуты. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии 2024/25
3 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии между командами Милан и Сассуоло.
Поединок прошел на стадионе Сан-Сиро. Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.
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Милан забил первые четыре гола за 23 минуты. Дубль в этой встрече оформил Самуэль Чуквуезе.
Кубок Италии 2024/25. 1/8 финала, 3 декабря
Милан – Сассуоло – 6:1
Голы: Чуквуезе, 12, 21, Рейндерс, 17, Леау, 23, Калабрия, 56, Абрахам, 62 – Мулаттьери, 59
Видеообзор матча:
События матча
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