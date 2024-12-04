Милан – Сассуоло – 6:1. Как отгрузить четыре за 23 минуты. Видео голов

3 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии между командами Милан и Сассуоло.

Поединок прошел на стадионе Сан-Сиро. Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.

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Милан забил первые четыре гола за 23 минуты. Дубль в этой встрече оформил Самуэль Чуквуезе.

Кубок Италии 2024/25. 1/8 финала, 3 декабря

Милан – Сассуоло – 6:1

Голы: Чуквуезе, 12, 21, Рейндерс, 17, Леау, 23, Калабрия, 56, Абрахам, 62 – Мулаттьери, 59

Видеообзор матча: