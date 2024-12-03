Ламин ЯМАЛ: «В чемпионате мы неосторожно потеряли очки»

3 декабря в матче 19-го тура Ла Лиги «Барселона» в гостях разгромила «Мальорку», матч закончился со счетом 5:1 в пользу каталонцев.

После матча звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямал высказался о победе в игре:

«В чемпионате мы неосторожно потеряли очки. Нужно было правильно реагировать. Мы знали, что в первом тайме мы преобладали, и в перерыве сказали, что должны быть эффективнее.

Мне лучше. Моя лодыжка сейчас готова на 100%».

В матче против «Мальорки» Ямал провел на поле весь матч и успел отметиться голевой передачей на Рафинью на 74-й минуте.