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  4. Ламин ЯМАЛ: «В чемпионате мы неосторожно потеряли очки»
Испания
03 декабря 2024, 23:28 |
124
0

Ламин ЯМАЛ: «В чемпионате мы неосторожно потеряли очки»

Вингер «Барселоны» высказался о победе в матче 19-го тура Ла Лиги

03 декабря 2024, 23:28 |
124
0
Ламин ЯМАЛ: «В чемпионате мы неосторожно потеряли очки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

3 декабря в матче 19-го тура Ла Лиги «Барселона» в гостях разгромила «Мальорку», матч закончился со счетом 5:1 в пользу каталонцев.

После матча звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямал высказался о победе в игре:

«В чемпионате мы неосторожно потеряли очки. Нужно было правильно реагировать. Мы знали, что в первом тайме мы преобладали, и в перерыве сказали, что должны быть эффективнее.

Мне лучше. Моя лодыжка сейчас готова на 100%».

В матче против «Мальорки» Ямал провел на поле весь матч и успел отметиться голевой передачей на Рафинью на 74-й минуте.

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Ламин Ямал Барселона Мальорка Мальорка - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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