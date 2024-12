Замена Киммиху? Бавария нацелилась на полузащитника Хоффенхайма

Лидер Бундеслиги мюнхенская «Бавария» работает над трансфером полузащитника «Хоффенхайма» Тома Бишофа. Договор игрока рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Бавария» заинтересована закрыть сделку ближайшим летом, потому представители клуба уже отправили запрос по игроку.

Руководство «Хоффенхайма» обеспокоено ситуацией, поскольку не хочет отпускать Тома в статусе свободного агента. Клуб попытается как можно быстрее продлить соглашение с Бишофом.

Кроме того, следят за футболистом и другие коллективы Бундеслиги, а точнее «Лейпциг» и «Айнтрахт».

На счету Тома 16 матчей во всех турнирах этого сезона. Игроку удалось отдать две результативные передачи, а также забить мяч в ворота соперника.

🚨🔴 FC Bayern are closely monitoring Tom Bischof’s situation ✔️



Bayern have already inquired information about the 19 y/o top talent from TSG Hoffenheim as they are interested in signing him next summer.



Hoffenheim want to extend his contract beyond 2025 to avoid losing him… pic.twitter.com/EFtDyTkR4s