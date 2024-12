Галатасарай установил абсолютный антирекорд среди клубов с 2022 года

1 декабря состоялся матч 14-го тура Суперлиги Турции между «Галатасараем» и «Эюпспором». Поединок, прошедший на стадионе «Рамс Парк» завершился вничью (2:2). Голами отметились Эмре Акбаба, Роланд Саллай, Бариш Йылмаз и Принс Ампем.

В этой встрече «желто-красные» установили антирекорд среди клубов с 2022 года: «Галатасарай» стал первой командой, которая создала 10 голевых моментов в матче и упустила их все.

В этом сезоне «Галатасарай» занимает 1-е место в чемпионате с 35-ю очками после 13 матчей лиги (11 побед, 2 ничьи, 0 поражений). Ближайший преследователь - «Фенербахче» с 32 очками в 13 матчах.

