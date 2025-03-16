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Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 18:43 | Обновлено 16 марта 2025, 18:58
203
0

Богдан МОГИЛЬНЫЙ: «То, что мы планировали, у нас получилось»

Вингер «Ингульца» поделился впечатлениями после матча с «моряками»

16 марта 2025, 18:43 | Обновлено 16 марта 2025, 18:58
203
0
Богдан МОГИЛЬНЫЙ: «То, что мы планировали, у нас получилось»
УПЛ

В матче 21-го тура УПЛ петровский «Ингулец» одержал минимальную победу над одесским «Черноморцем» (1:0).

Вингер команды из Петрово Богдан Могильный эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал одержанную победу над одесситами.

– Поздравляю с победой. Какие впечатления после сегодняшнего матча?
– Спасибо. Положительные впечатления, ведь мы выполнили установку тренера, хорошо разобрали соперника и то, что мы планировали, у нас получилось.

– Насколько сложно было играть против «моряков», учитывая бой с прямым конкурентом, где один мяч решил результат игры?
– В принципе так, как нам говорили тренеры, это одна из самых важных игр, можно сказать матч за 6 очков. Думали, что будет игра до первого гола, и в итоге так оно вышло в нашу пользу.

«Ингулец» набирает 15 очков, сравнявшись с «моряками» по количеству баллов, но остается на 16-м месте. «Черноморец» продолжает идти на 15-й позиции с пятнадцатью пунктами.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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