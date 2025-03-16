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  4. МЮ предложил 70 млн евро за одного из фаворитов ЗМ. Его клуб думает
Англия
16 марта 2025, 18:46 |
1349
0

МЮ предложил 70 млн евро за одного из фаворитов ЗМ. Его клуб думает

Рафинья может покинуть «Барселону»

16 марта 2025, 18:46 |
1349
0
МЮ предложил 70 млн евро за одного из фаворитов ЗМ. Его клуб думает
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется бразильским вингером каталонской «Барселоны» Рафиньей, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «красные дьяволы» уже сделали предложение по трансферу 28-летнего футболиста в размере 70 миллионов евро. «Сине-гранатовые» взяли время на обдумывание потенциальной продажи игрока.

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 27 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

В обновленном рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от портала GiveMeSport Рафинья занимает второе место.

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Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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