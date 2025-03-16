МЮ предложил 70 млн евро за одного из фаворитов ЗМ. Его клуб думает

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется бразильским вингером каталонской «Барселоны» Рафиньей, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «красные дьяволы» уже сделали предложение по трансферу 28-летнего футболиста в размере 70 миллионов евро. «Сине-гранатовые» взяли время на обдумывание потенциальной продажи игрока.

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 27 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

В обновленном рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от портала GiveMeSport Рафинья занимает второе место.