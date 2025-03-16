ВИДЕО. Лунин прибыл в расположение сборной Украины
Украинский голкипер провел тренировку с национальной командой
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прибыл в расположение сборной Украины.
Еще вчера команда Андрея играла в Ла Лиге и добыла победу со счетом 2:1 в матче с «Вильярреалом».
«Привет всем, я уже в сборной. Отработали первую тренировку после клубных дел. Готовимся к игре. Слава Украине!», – сказал Андрей на коротком видео.
Сборная Украины сыграет со сборной Бельгии 20 и 23 марта в рамках плей-офф квалификации в дивизион А Лиги наций.
Ранее сообщалось о том, что Ванат оценил силу сборной Бельгии, вспомнив матч на Евро-2024.
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