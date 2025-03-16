ВИДЕО. Лунин прибыл в расположение сборной Украины

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прибыл в расположение сборной Украины.

Еще вчера команда Андрея играла в Ла Лиге и добыла победу со счетом 2:1 в матче с «Вильярреалом».

«Привет всем, я уже в сборной. Отработали первую тренировку после клубных дел. Готовимся к игре. Слава Украине!», – сказал Андрей на коротком видео.

Сборная Украины сыграет со сборной Бельгии 20 и 23 марта в рамках плей-офф квалификации в дивизион А Лиги наций.

Ранее сообщалось о том, что Ванат оценил силу сборной Бельгии, вспомнив матч на Евро-2024.