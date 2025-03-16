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  4. ВИДЕО. Лунин прибыл в расположение сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
16 марта 2025, 13:46 |
865
0

ВИДЕО. Лунин прибыл в расположение сборной Украины

Украинский голкипер провел тренировку с национальной командой

16 марта 2025, 13:46 |
865
0
ВИДЕО. Лунин прибыл в расположение сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прибыл в расположение сборной Украины.

Еще вчера команда Андрея играла в Ла Лиге и добыла победу со счетом 2:1 в матче с «Вильярреалом».

«Привет всем, я уже в сборной. Отработали первую тренировку после клубных дел. Готовимся к игре. Слава Украине!», – сказал Андрей на коротком видео.

Сборная Украины сыграет со сборной Бельгии 20 и 23 марта в рамках плей-офф квалификации в дивизион А Лиги наций.

Ранее сообщалось о том, что Ванат оценил силу сборной Бельгии, вспомнив матч на Евро-2024.

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Андрей Лунин Реал Мадрид сборная Украины по футболу Лига наций сборная Бельгии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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