Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ванат оценил силу сборной Бельгии, вспомнив матч на Евро-2024
Лига наций
16 марта 2025, 08:39 | Обновлено 16 марта 2025, 08:40
207
1

Ванат оценил силу сборной Бельгии, вспомнив матч на Евро-2024

Форвард верит в успех нашей команды

16 марта 2025, 08:39 | Обновлено 16 марта 2025, 08:40
207
1
Ванат оценил силу сборной Бельгии, вспомнив матч на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард национальной сборной Украины Владислав Ванат поделился ожиданиями от матчей против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций.

– Что первое приходит в голову после предыдущей игры против Бельгии (0:0) – на Евро-2024?

– То, что мы не смогли выиграть, но показали неплохую игру.

– Сейчас Бельгия стала сильнее или слабее по сравнению с Евро-2024?

– В них пришел новый тренер. Кроме того, в команду вернулись футболисты, не игравшие на Евро-2024. Мне кажется, сборная Бельгии стала сильнее.

– Бельгия – фаворит противостояния?

– Возможно, на бумаге – да, но на футбольном поле не всегда выигрывает тот, кто фаворит.

20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.

По теме:
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины побывала на свидании с другим
ФОТО. Вот как жена Кривцова поздравила футболиста с днём рождения
ВИДЕО. В сборную прибыл первый легионер. Он оформил дубль в еврокубке
Владислав Ванат сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
Бокс | 16 марта 2025, 00:31 0
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»

Александр рассказал об общении с людьми

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это просто абсурд. Мы выживали»
Футбол | 16 марта 2025, 00:47 1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это просто абсурд. Мы выживали»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это просто абсурд. Мы выживали»

Анчелотти раскритиковал тяжелый график Ла Лиги

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Футбол | 15.03.2025, 23:15
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф
Футбол | 15.03.2025, 15:21
«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф
«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф
Экс-капитан объяснил, как Шовковский изменил Динамо после Луческу
Футбол | 16.03.2025, 07:43
Экс-капитан объяснил, как Шовковский изменил Динамо после Луческу
Экс-капитан объяснил, как Шовковский изменил Динамо после Луческу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
"На полі виграє не завжди той, хто фаворит". Так. Але в 99% виграє саме він 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
14.03.2025, 15:02 17
Футбол
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
14.03.2025, 15:23 23
Футбол
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
15.03.2025, 08:44 5
Бокс
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
14.03.2025, 08:34 7
Бокс
«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
14.03.2025, 11:09
Футбол
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
14.03.2025, 09:07 1
Бокс
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
15.03.2025, 07:51 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем