Ванат оценил силу сборной Бельгии, вспомнив матч на Евро-2024

Форвард национальной сборной Украины Владислав Ванат поделился ожиданиями от матчей против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций.

– Что первое приходит в голову после предыдущей игры против Бельгии (0:0) – на Евро-2024?

– То, что мы не смогли выиграть, но показали неплохую игру.

– Сейчас Бельгия стала сильнее или слабее по сравнению с Евро-2024?

– В них пришел новый тренер. Кроме того, в команду вернулись футболисты, не игравшие на Евро-2024. Мне кажется, сборная Бельгии стала сильнее.

– Бельгия – фаворит противостояния?

– Возможно, на бумаге – да, но на футбольном поле не всегда выигрывает тот, кто фаворит.

20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.