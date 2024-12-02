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02 декабря 2024, 21:23 | Обновлено 02 декабря 2024, 22:01
966
0

ВИДЕО. Сын Месси выбрал себе кумира. Это не Лионель

Матео Месси фанатеет от Ламина Ямала

02 декабря 2024, 21:23 | Обновлено 02 декабря 2024, 22:01
966
0
ВИДЕО. Сын Месси выбрал себе кумира. Это не Лионель
Instagram. Матео Месси

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал в сторис Instagram милое семейное видео.

504 млн фолловеров аргентинского форварда увидели велопрогулку Антонелы Роккуццо и двух сыновей – Чиро и Матео.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Футбольные болельщики обратили внимание на футболку, в которой был Матео Месси – средний сын Лионеля является персональным болельщиком Ламина Ямала.

«Они — Барселона до мозга костей», – реагирует издание ESPN FC на это видео. 💙❤️

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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