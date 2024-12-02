ВИДЕО. Сын Месси выбрал себе кумира. Это не Лионель
Матео Месси фанатеет от Ламина Ямала
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал в сторис Instagram милое семейное видео.
504 млн фолловеров аргентинского форварда увидели велопрогулку Антонелы Роккуццо и двух сыновей – Чиро и Матео.
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Футбольные болельщики обратили внимание на футболку, в которой был Матео Месси – средний сын Лионеля является персональным болельщиком Ламина Ямала.
«Они — Барселона до мозга костей», – реагирует издание ESPN FC на это видео.
Lionel Messi's son, Mateo, wearing a Lamine Yamal Barcelona shirt while on a bike ride with the family 🥹— ESPN FC (@ESPNFC) December 2, 2024
They're Barcelona through and through 💙❤️
(via leomessi/IG) pic.twitter.com/h7P0u0ZWHI
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