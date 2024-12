ВИДЕО. Сын Месси выбрал себе кумира. Это не Лионель

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал в сторис Instagram милое семейное видео.

504 млн фолловеров аргентинского форварда увидели велопрогулку Антонелы Роккуццо и двух сыновей – Чиро и Матео.

Футбольные болельщики обратили внимание на футболку, в которой был Матео Месси – средний сын Лионеля является персональным болельщиком Ламина Ямала.

«Они — Барселона до мозга костей», – реагирует издание ESPN FC на это видео.

Lionel Messi's son, Mateo, wearing a Lamine Yamal Barcelona shirt while on a bike ride with the family 🥹



They're Barcelona through and through 💙❤️



(via leomessi/IG) pic.twitter.com/h7P0u0ZWHI