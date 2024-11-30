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  4. Забарный и КО – спонсоры веселья. Повторение рекорда МЮ и Тоттенхэма
Англия
30 ноября 2024, 18:11 |
806
0

Забарный и КО – спонсоры веселья. Повторение рекорда МЮ и Тоттенхэма

Впервые с октября 2020 года за 8 стартовых минут матча АПЛ было забито 3 гола

30 ноября 2024, 18:11 |
806
0
Забарный и КО – спонсоры веселья. Повторение рекорда МЮ и Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Борнмут

В матче «Вулвз» против «Борнмута» впервые за 4 года было забито 3 гола в первые 8 минут матча.

Голами отметили Джастин Клюйверт, Йорген Странд Ларсен и Милош Керкез. Подобное в последний раз случалось в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом», по итогам которого лондонский клуб разгромил «манкунианцев» со счетом 1:6.

Итогом первого тайма встречи «волков» и «вишен» является счет 1:3 в пользу команды Забарного.

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Йорген Странд Ларсен Борнмут Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный Милош Керкез Джастин Клюйверт Манчестер Юнайтед Тоттенхэм
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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