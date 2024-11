Забарный и КО – спонсоры веселья. Повторение рекорда МЮ и Тоттенхэма

В матче «Вулвз» против «Борнмута» впервые за 4 года было забито 3 гола в первые 8 минут матча.

Голами отметили Джастин Клюйверт, Йорген Странд Ларсен и Милош Керкез. Подобное в последний раз случалось в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом», по итогам которого лондонский клуб разгромил «манкунианцев» со счетом 1:6.

Итогом первого тайма встречи «волков» и «вишен» является счет 1:3 в пользу команды Забарного.

