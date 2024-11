КИРЬОС: «2025? Первые ракетки мира не сдадут положительный допинг-тест»

Австралийский теннисист Ник Кирьос в своем X(Twitter)-аккаунте высказался о проваленных допинг-тестах Иги Свентек и Янника Синнера:

«Нашему спорту конец. Все они используют отговорку, что они не знали. Просто не знали.

Профессионалы спорта самого высокого уровня могут просто сказать «мы не знали», – написал австралиец.

В ответ на твит одного из фанатов тенниса Ник поделился ожиданиями от сезона 2025 года:

«Наши первые ракетки мира не сдадут положительный допинг-тест».

Сам же Кирьос с декабря 2022 года сыграл всего один матч в ATP-туре, у него было несколько различных травм. В августе 2023 австралиец уступил У Ибину в 1/16 финала травяного турнира в Штутгарте. Он планирует свое возвращение на Australian Open 2025.

The excuse that we can all use is that we didn’t know. Simply didn’t know. Professionals at the highest level of sport can now just say “we didn’t know” 👏