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  4. «Я удивляюсь». Реакция Халеп на проваленный допинг-тест Свентек
WTA
30 ноября 2024, 09:28 |
976
0

«Я удивляюсь». Реакция Халеп на проваленный допинг-тест Свентек

Экс-первая ракетка мира прокомментировала скандал вокруг Иги

30 ноября 2024, 09:28 |
976
0
«Я удивляюсь». Реакция Халеп на проваленный допинг-тест Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Симона Халеп

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала допинг-скандал Иги Свентек:

«Сижу и пытаюсь понять, но мне действительно невозможно понять что-то подобное. Я удивляюсь, почему такая большая разница в ведении дела и суждениях. Я не нахожу ответов и не думаю, что здесь может быть логичный вывод. Это могут быть только плохие намерения со стороны ITIA, организации, которая сделала абсолютно всё, чтобы меня уничтожить, несмотря на доказательства.

Они действительно хотели разрушить последние годы моей карьеры, они хотели чего-то, чего я никогда не могла себе представить.

Я всегда верила в добро, я верила в справедливость этого спорта. Было больно, и, возможно, всегда будет больно от той несправедливости, которая была совершена по отношению ко мне. Как это возможно, что в идентичных случаях, произошедших примерно в одно и то же время, у ITIA совершенно разные подходы в ущерб мне? Как я могу смириться с тем, что WTA и совет игроков не хотят вернуть мне заслуженный рейтинг?!

Я потеряла два года своей карьеры, провела много ночей, когда не могла спать, множество мыслей, тревог, вопросов без ответов… но я добилась справедливости. Оказалось, что это заражение, а биологический паспорт – чистая выдумка. И я выиграла это дело, и моя душа осталась чистой!!! Я чувствовала разочарование и печаль, но сейчас я не чувствую даже злобы.

Я благодарна за поддержку и безусловную любовь тем, кто был со мной каждый день. Спасибо! Трудные времена я прошла с любовью, потому что те, кто давал мне любовь в те моменты, действительно знали меня! Может быть, это и есть величайшая победа! Как мы хорошо знаем, каждое утро для каждого встаёт солнце, но хорошо встать со спокойной душой! Вот такая я, гордая тем, кем являюсь!»

Халеп в октябре 2022 года была временно отстранена от выступлений за нарушение антидопинговых правил. В пробе теннисистки было обнаружено запрещенное вещество – роксадустат. Румынка после долгого рассмотрения ее дела получила дисквалификацию на четыре года, однако смогла выиграть апелляцию в Спортивном арбитражном суде, который сократил срок наказания до девяти месяцев.

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Ига Свёнтек Симона Халеп допинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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