Свентек пояснила, как запрещенное вещество попало в ее организм

Вторая ракетка мира Ига Свентек опубликовала в своем Instagram видео, в котором обратилась к своим фанатам после появления информации о использовании ею допинга:

«Сегодня я хотела бы поделиться с вами очень сложной темой, о которой я не могла говорить последние два с половиной месяца. Но, наконец, могу, поэтому надеюсь, что объясню как можно больше, потому что мне хотелось бы быть с вами откровенной и чтобы вы поняли, что произошло со мной в последнее время.

12 сентября я узнала о положительном тесте, взятом 12 августа, то есть перед турниром в Цинциннати. И для меня это был огромный удар, я была в шоке и эта ситуация меня очень испугала, потому что вначале я просто не знала, как это могло со мной случиться и откуда это взялось.

Оказывается, в образце была обнаружена самая низкая концентрация триметазидина за всю историю. Это вещество, о котором я услышала впервые в жизни, я никогда не имела с ним контакта, как и окружающие меня люди. Так что было огромное чувство несправедливости, и первые недели были действительно очень хаотичными.

Мы сразу начали реагировать и следовать тому, что нам сообщило ITIA. И эта концентрация, которая очень низкая, предполагала – фактически было очевидно, что либо образец пробы был загрязнен, либо вещество, добавка или препарат, который я принимала, были загрязнены. Вот почему мы сосредоточились на тестировании всех добавок и лекарств, которые я принимаю. И результаты тестов показали, что мелатонин, который я употребляю уже давно, и партия, которая была у меня с собой перед турниром в Цинциннати, были загрязнены на заводе. И это было для нас огромным шоком, но с другой стороны и ответило на многие вопросы, ведь найти источник в таких ситуациях – это самое главное. Поэтому, как только мы нашли источник, нам пришлось доказать, что препарат действительно был заражен.

Мелатонин – это препарат, который необходим мне из-за путешествий, смены часовых поясов, стресса, связанного с работой, и без него я иногда просто не могла спать. Поэтому после нахождения источника еще нужно было время, чтобы дело закончилось. Именно это и происходит сейчас. Но в целом меня автоматически отстранили с 12 сентября, поэтому я не могла играть на турнирах в Азии и не могла должным образом защищать свой рейтинг.

Самым важным для меня было доказать свою невиновность. Но теперь, когда это дело закрыто, на меня наложена дисквалификация сроком на месяц. У меня уже позади 22 дня, впереди еще восемь. Таким образом, я смогу начать следующий сезон с чистого листа и сосредоточиться на том, чем я всегда занималась, а именно на игре в теннис. И я думаю, что этот опыт – самый трудный в моей жизни, но он многому меня научил».

Свентек получила дисквалификацию на один месяц и не играла на турнирах WTA 500 в Сеуле, WTA 1000 в Пекине и WTA 1000 в Ухане во время отстранения. Также полька потеряла заработанные призовые и очки за выступление на турнире WTA 1000 в Цинциннати.