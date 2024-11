WTA выпустила официальное заявление касательно допингового скандала Свентек

28 ноября стало известно о том, что вторая ракетка мира Ига Свентек сдала положительный тест на триметазидин и была дисквалифицирована на один месяц – с 12 сентября по 13 октября. В этот период полька пропустила три топовых турнира азиатской серии. Именно допинг-скандал является реальной причиной ее пропуска этих соревнований.

Женская теннисная ассоциация (WTA) выпустила официальное заявление касательно этой ситуации, в которую попала Ига:

«WTA признает решение Международной ассоциации честности тенниса (ITIA), которая управляет Антидопинговой программой тенниса (TADP), о присуждении Иге Свентек месячного отстранения после выявления загрязненного регулируемого препарата (мелатонина) в качестве источника ее положительного теста на запрещенное вещество триметазидин.

WTA полностью поддерживает Игу в это трудное время. Ига последовательно демонстрирует твердую приверженность честной игре и соблюдению принципов чистого спорта, и этот прискорбный инцидент подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются спортсмены при использовании лекарств и добавок.

WTA остается неизменной в своей поддержке чистого спорта и строгих процессов, которые защищают честность соревнований. Мы также подчеркиваем, что спортсмены должны принимать все меры предосторожности для проверки безопасности и соответствия всех используемых ими продуктов, поскольку даже непреднамеренное воздействие запрещенных веществ может иметь серьезные последствия.

Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими спортсменами, предоставляя им образование и ресурсы, которые позволят им принимать обоснованные решения и поддерживать самые высокие стандарты честности в нашем виде спорта».

