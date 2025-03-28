Лидер ЛНЗ – о Григорчуке: «Без шуток. Хочу еще играть»

Защитник черкасского ЛНЗ Илья Путря в шутливой форме высказался о своих одноклубниках, проведя небольшую экскурсию по раздевалке «фиолетовых».

Илья с юмором описал каждого одноклубника: «Авагимян? Политика, криптовалюта – все до него», «Бойко – будущий мэр Черкасс, все знает, всех знает», – коротко резюмировал футболист.

Когда очередь дошла до главного тренера «фиолетовых» Романа Григорчука, то Илья немного напрягся: «Без шуток, хочу еще играть. Настоящий профессионал», – с улыбкой резюмировал Илья.

Ранее Роман Григорчук дерзко ответил воспитаннику донецкого Шахтера Алексею Шевченко, который называл тренера диктатором.