Лидер ЛНЗ – о Григорчуке: «Без шуток. Хочу еще играть»
Илья Путря провел экскурсию в раздевалке «фиолетовых»
Защитник черкасского ЛНЗ Илья Путря в шутливой форме высказался о своих одноклубниках, проведя небольшую экскурсию по раздевалке «фиолетовых».
Илья с юмором описал каждого одноклубника: «Авагимян? Политика, криптовалюта – все до него», «Бойко – будущий мэр Черкасс, все знает, всех знает», – коротко резюмировал футболист.
Когда очередь дошла до главного тренера «фиолетовых» Романа Григорчука, то Илья немного напрягся: «Без шуток, хочу еще играть. Настоящий профессионал», – с улыбкой резюмировал Илья.
Ранее Роман Григорчук дерзко ответил воспитаннику донецкого Шахтера Алексею Шевченко, который называл тренера диктатором.
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