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  4. Лидер ЛНЗ – о Григорчуке: «Без шуток. Хочу еще играть»
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 12:46 |
219
0

Лидер ЛНЗ – о Григорчуке: «Без шуток. Хочу еще играть»

Илья Путря провел экскурсию в раздевалке «фиолетовых»

28 марта 2025, 12:46 |
219
0
Лидер ЛНЗ – о Григорчуке: «Без шуток. Хочу еще играть»
ФК ЛНЗ. Илья Путря

Защитник черкасского ЛНЗ Илья Путря в шутливой форме высказался о своих одноклубниках, проведя небольшую экскурсию по раздевалке «фиолетовых».

Илья с юмором описал каждого одноклубника: «Авагимян? Политика, криптовалюта – все до него», «Бойко – будущий мэр Черкасс, все знает, всех знает», – коротко резюмировал футболист.

Когда очередь дошла до главного тренера «фиолетовых» Романа Григорчука, то Илья немного напрягся: «Без шуток, хочу еще играть. Настоящий профессионал», – с улыбкой резюмировал Илья.

Ранее Роман Григорчук дерзко ответил воспитаннику донецкого Шахтера Алексею Шевченко, который называл тренера диктатором.

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Илья Путря ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Роман Григорчук
Олег Вахоцкий Источник: Трендец
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