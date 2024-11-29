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  4. ВИДЕО. Барселона представила забавного маскота в честь 125-летия клуба
Испания
29 ноября 2024, 23:17 |
65
0

ВИДЕО. Барселона представила забавного маскота в честь 125-летия клуба

Теперь у каталонского гранда будет маскот в виде кота

29 ноября 2024, 23:17 |
65
0
ВИДЕО. Барселона представила забавного маскота в честь 125-летия клуба
ФК Барселона. Кот-маскот

Сегодня, 29 ноября, каталонская «Барселона» празднует 125-летие клуба. В честь этого события было проведено праздничное мероприятие, на которое приехали легендарные для «сине-гранатовых» личности, некоторые же, такие как Лионель Месси, Неймар и так далее, записали видео-обращения к полному залу, заполненому игроками «Барселоны», тренерским штабом, руководителями клуба и так далее.

На мероприятии был представлен забавный маскот в виде кота, который теперь станет одним из символов испанского гранда.

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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