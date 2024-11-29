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Англия
29 ноября 2024, 17:03 | Обновлено 29 ноября 2024, 17:04
147
0

«Мы вернемся». Гвардиола обратился к фанатам Манчестер Сити

Испанец верит в своих игроков

29 ноября 2024, 17:03 | Обновлено 29 ноября 2024, 17:04
147
0
«Мы вернемся». Гвардиола обратился к фанатам Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола в очередной раз рассказал о неудачной серии «горожан» на этом отрезке сезона. Специалист заверил фанатов, что в команде все наладится.

Мы вернемся, я это знаю. Я не знаю когда, но это правда.

Мы на втором месте в АПЛ, у нас не самый лучший момент с точки зрения результатов, но в целом у меня такое ощущение, что мы играли более чем прилично, но недостаточно хорошо, чтобы выигрывать матчи», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» дважды уступил «Тоттенхэму» (1:2 в Кубке Англии), (0:4 в АПЛ). В чемпионате подопечные Гвардиолы также потерпели поражение от «Брайтона» (1:2) и «Борнмута» (1:2), а также «горожан» в Лиге чемпионов уничтожил «Спортинг» (1:4).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» планирует выйти на трансферный рынок этой зимой.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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