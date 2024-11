«Мы вернемся». Гвардиола обратился к фанатам Манчестер Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола в очередной раз рассказал о неудачной серии «горожан» на этом отрезке сезона. Специалист заверил фанатов, что в команде все наладится.

Мы вернемся, я это знаю. Я не знаю когда, но это правда.

Мы на втором месте в АПЛ, у нас не самый лучший момент с точки зрения результатов, но в целом у меня такое ощущение, что мы играли более чем прилично, но недостаточно хорошо, чтобы выигрывать матчи», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» дважды уступил «Тоттенхэму» (1:2 в Кубке Англии), (0:4 в АПЛ). В чемпионате подопечные Гвардиолы также потерпели поражение от «Брайтона» (1:2) и «Борнмута» (1:2), а также «горожан» в Лиге чемпионов уничтожил «Спортинг» (1:4).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» планирует выйти на трансферный рынок этой зимой.

🔵❗️ Pep Guardiola: “We will be back, I know that. I don't know when. That is the truth”.



“We are second in the Premier alestable, we are not in a good moment in terms of results, but I have the feeling in general that we played more than decent, but not enough to win games”. pic.twitter.com/OLoqlzwQ5o