«Был слишком добрым». Забарный оценил влияние Луческу на его карьеру
Илья поблагодарил бывшего тренера «Динамо»
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вспомнил старт своей профессиональной карьеры. Футболист отметил влияние Мирчи Луческу на его карьеру.
«Когда я начинал играть, я был слишком добрым на поле. Это было не очень хорошо. Мой тренер, Мирча Луческу, сказал мне: «Ты должен быть сильным, ты должен быть страшным». Я должен был перестать быть слишком добрым.
Я молод, но играю против опытных игроков. Каждый раз мне нужно учиться больше, чтобы завтра быть лучше, чем был вчера. Это единственный способ быть на вершине», – сказал Забарный.
Забарный выступает за «Борнмут» с января 2023, когда перебрался в Англию из киевского «Динамо». Ранее сообщалось, что звезда нынешнего состава «бело-синих» может стать одноклубником Ильи.
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