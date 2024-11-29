«Был слишком добрым». Забарный оценил влияние Луческу на его карьеру

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вспомнил старт своей профессиональной карьеры. Футболист отметил влияние Мирчи Луческу на его карьеру.

«Когда я начинал играть, я был слишком добрым на поле. Это было не очень хорошо. Мой тренер, Мирча Луческу, сказал мне: «Ты должен быть сильным, ты должен быть страшным». Я должен был перестать быть слишком добрым.

Я молод, но играю против опытных игроков. Каждый раз мне нужно учиться больше, чтобы завтра быть лучше, чем был вчера. Это единственный способ быть на вершине», – сказал Забарный.

Забарный выступает за «Борнмут» с января 2023, когда перебрался в Англию из киевского «Динамо». Ранее сообщалось, что звезда нынешнего состава «бело-синих» может стать одноклубником Ильи.