Украинский бренд объявил о сотрудничестве с клубом Английской Премьер-лиги

Украинский водочный бренд Nemiroff объявил о сотрудничестве с клубом английской Премьер-лиги. Пресс-служба «Фулхэма» сообщили о подписании договора с компанией.

«Мы счастливы видеть Nemiroff в семье «Фулхэма» в качестве нашего первого водочного партнера. Мы будем счастливы дарить новые и увлекательные впечатления нашим болельщикам, а также продвигать важное послание об ответственности за употребления алкоголя», – заявил коммерческий директор клуба Джон Дон-Каролис.

«Фулхэм» стал четвертый клубом АПЛ, который подписал договор с украинским брендом. Ранее о сотрудничестве объявили «Эвертон», «Вест Хэм» и «Астон Вилла».

We're pleased to welcome Nemiroff, a global award-winning leader in premium vodka, as our first-ever Official Vodka Partner.