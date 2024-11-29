Украинский бренд объявил о сотрудничестве с клубом Английской Премьер-лиги
Nemiroff подписал договор о сотрудничестве с «Фулхэмом»
Украинский водочный бренд Nemiroff объявил о сотрудничестве с клубом английской Премьер-лиги. Пресс-служба «Фулхэма» сообщили о подписании договора с компанией.
«Мы счастливы видеть Nemiroff в семье «Фулхэма» в качестве нашего первого водочного партнера. Мы будем счастливы дарить новые и увлекательные впечатления нашим болельщикам, а также продвигать важное послание об ответственности за употребления алкоголя», – заявил коммерческий директор клуба Джон Дон-Каролис.
«Фулхэм» стал четвертый клубом АПЛ, который подписал договор с украинским брендом. Ранее о сотрудничестве объявили «Эвертон», «Вест Хэм» и «Астон Вилла».
That's our spirit. ⚡️— Fulham Football Club (@FulhamFC) November 28, 2024
We're pleased to welcome Nemiroff, a global award-winning leader in premium vodka, as our first-ever Official Vodka Partner.
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