Месси вспомнил особый момент выступлений за Барселону. Не титулы

Бывшая звезда каталонской «Барселоны» Лионель Месси вспомнил наиболее особый момент за период выступлений в испанском гранде. Аргентинец вспомнил дебютную игру за каталонцев.

Один особенный момент? День моего дебюта. Жертвы, на которые я пошел, переехав в другую страну, полностью изменив свою жизнь, чтобы добиться этой мечты.

День, когда я дебютировал в первой команде, без сомнения, был важнейшим моментом для меня», – сказал Месси.

Аргентинец дебютировал за первую команду каталонской «Барселоны» осенью 2003 года. Лео вышел на поле в товарищеской игре против «Порту».

Ранее Месси оценил влияние «Барселоны» на свою карьеру.

🔵🔴 Leo Messi: “One special moment? The day I made my debut”.



“The sacrifices I made, moving to another country, changing my life completely to achieve that dream”.



“The day I made my debut for the first team was without a doubt the most important moment for me”. pic.twitter.com/gH7c0BVKoi