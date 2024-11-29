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  4. Месси вспомнил особый момент выступлений за Барселону. Не титулы
Испания
29 ноября 2024, 14:57 |
396
0

Месси вспомнил особый момент выступлений за Барселону. Не титулы

Аргентинец рассказал о своем дебюте

29 ноября 2024, 14:57 |
396
0
Месси вспомнил особый момент выступлений за Барселону. Не титулы
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Бывшая звезда каталонской «Барселоны» Лионель Месси вспомнил наиболее особый момент за период выступлений в испанском гранде. Аргентинец вспомнил дебютную игру за каталонцев.

Один особенный момент? День моего дебюта. Жертвы, на которые я пошел, переехав в другую страну, полностью изменив свою жизнь, чтобы добиться этой мечты.

День, когда я дебютировал в первой команде, без сомнения, был важнейшим моментом для меня», – сказал Месси.

Аргентинец дебютировал за первую команду каталонской «Барселоны» осенью 2003 года. Лео вышел на поле в товарищеской игре против «Порту».

Ранее Месси оценил влияние «Барселоны» на свою карьеру.

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Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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