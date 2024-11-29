Месси вспомнил особый момент выступлений за Барселону. Не титулы
Аргентинец рассказал о своем дебюте
Бывшая звезда каталонской «Барселоны» Лионель Месси вспомнил наиболее особый момент за период выступлений в испанском гранде. Аргентинец вспомнил дебютную игру за каталонцев.
Один особенный момент? День моего дебюта. Жертвы, на которые я пошел, переехав в другую страну, полностью изменив свою жизнь, чтобы добиться этой мечты.
День, когда я дебютировал в первой команде, без сомнения, был важнейшим моментом для меня», – сказал Месси.
Аргентинец дебютировал за первую команду каталонской «Барселоны» осенью 2003 года. Лео вышел на поле в товарищеской игре против «Порту».
Ранее Месси оценил влияние «Барселоны» на свою карьеру.
🔵🔴 Leo Messi: “One special moment? The day I made my debut”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2024
“The sacrifices I made, moving to another country, changing my life completely to achieve that dream”.
“The day I made my debut for the first team was without a doubt the most important moment for me”. pic.twitter.com/gH7c0BVKoi
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