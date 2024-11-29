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  4. Уйдет из клуба? Руководство Реала приняло решение о будущем Анчелотти
Испания
29 ноября 2024, 12:01 |
469
0

Уйдет из клуба? Руководство Реала приняло решение о будущем Анчелотти

Наставник мадридского «Реала» смирился со своим увольнением

29 ноября 2024, 12:01 |
469
0
Уйдет из клуба? Руководство Реала приняло решение о будущем Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Испанский журналист Роберто Моралес сообщил, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти смирился со своим увольнением:

«Вы видели пресс-конференцию Анчелотти? Вас не удивляет, что тренер команды вообще не говорит о проблемах и не видит негатива в результатах команды? Дело в том, что он смирился с увольнением и теперь продает свое резюме, чтобы уйти в другой клуб.

Несколько недель назад руководство «Реала» связалось с Солари (футбольный директор «Реала» – прим.) и сказали начать поиски нового тренера. Об этом узнал и Карло. Поэтому он не реагирует на поражения клуба, ведь понимает, что его уволят. Его это бесит. Бесит, что сказали Солари, но не предупредили Анчелотти», – рассказал Моралес.

Ранее сообщалось, что наставник мадридского клуба встретится с Флорентино Пересом.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Карло Анчелотти Роберто Моралес
Микола Титюк Источник: Footmercato
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