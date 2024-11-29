Уйдет из клуба? Руководство Реала приняло решение о будущем Анчелотти

Испанский журналист Роберто Моралес сообщил, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти смирился со своим увольнением:

«Вы видели пресс-конференцию Анчелотти? Вас не удивляет, что тренер команды вообще не говорит о проблемах и не видит негатива в результатах команды? Дело в том, что он смирился с увольнением и теперь продает свое резюме, чтобы уйти в другой клуб.

Несколько недель назад руководство «Реала» связалось с Солари (футбольный директор «Реала» – прим.) и сказали начать поиски нового тренера. Об этом узнал и Карло. Поэтому он не реагирует на поражения клуба, ведь понимает, что его уволят. Его это бесит. Бесит, что сказали Солари, но не предупредили Анчелотти», – рассказал Моралес.

Ранее сообщалось, что наставник мадридского клуба встретится с Флорентино Пересом.