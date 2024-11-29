Перес встретится с Анчелотти после поражения от Ливерпуля. Что известно

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес встретится с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти, чтобы обсудить будущее итальянского специалиста.

Как пишет издание Marca, встреча состоится после поражения от «Ливерпуля» (0:2) в Лиге чемпионов и перед матчем Ла Лиги с «Хетафе».

Источник отмечает, что Перес и Анчелотти выскажут свое мнение о проделанной работе на данный момент. Кроме того, итальянский специалист узнает уровень кредита доверия к нему.

Сообщается, что итальянский специалист испытывает силы и имеет большое желание изменить ситуацию. Он доверяет игрокам, как и они ему.

Ранее стало известно, что Анчелотти поссорился с суперзвездой Реала. Он сожалеет о его трансфере