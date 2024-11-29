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Испания
29 ноября 2024, 08:17 | Обновлено 29 ноября 2024, 08:19
768
0

Перес встретится с Анчелотти после поражения от Ливерпуля. Что известно

Президент и тренер «сливочных» обсудят дальнейшее сотрудничество

29 ноября 2024, 08:17 | Обновлено 29 ноября 2024, 08:19
768
0
Перес встретится с Анчелотти после поражения от Ливерпуля. Что известно
Getty Images/Global Images Ukraine. Перес и Анчелотти

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес встретится с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти, чтобы обсудить будущее итальянского специалиста.

Как пишет издание Marca, встреча состоится после поражения от «Ливерпуля» (0:2) в Лиге чемпионов и перед матчем Ла Лиги с «Хетафе».

Источник отмечает, что Перес и Анчелотти выскажут свое мнение о проделанной работе на данный момент. Кроме того, итальянский специалист узнает уровень кредита доверия к нему.

Сообщается, что итальянский специалист испытывает силы и имеет большое желание изменить ситуацию. Он доверяет игрокам, как и они ему.

Ранее стало известно, что Анчелотти поссорился с суперзвездой Реала. Он сожалеет о его трансфере

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Флорентино Перес Карло Анчелотти Реал Мадрид Ливерпуль - Реал чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал - Хетафе
Олег Вахоцкий Источник: Marca
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