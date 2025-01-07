Карло АНЧЕЛОТТИ: «Винисиуса любят все в Реале»
Итальянец поддержал своего футболиста
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил влияние Винисиуса Жуниора на игру «сливочных» после матча Кубка Испании против клуба «Депортива Минера» (5:0).
«Он не нуждается в приверженности, потому что он дал нам возможность выиграть две Лиги чемпионов. Он является одним из самых лучших игроков в мире.
Его любят все в Реале, поэтому он играет очень хорошо», – лаконично сказал Анчелотти.
Ранее Карло Анчелотти поделился эмоциями под разгромной победы «сливочных» в Кубке Испании.
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