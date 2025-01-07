Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Винисиуса любят все в Реале»
Испания
07 января 2025, 12:39 |
431
3

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Винисиуса любят все в Реале»

Итальянец поддержал своего футболиста

07 января 2025, 12:39 |
431
3
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Винисиуса любят все в Реале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил влияние Винисиуса Жуниора на игру «сливочных» после матча Кубка Испании против клуба «Депортива Минера» (5:0).

«Он не нуждается в приверженности, потому что он дал нам возможность выиграть две Лиги чемпионов. Он является одним из самых лучших игроков в мире.

Его любят все в Реале, поэтому он играет очень хорошо», – лаконично сказал Анчелотти.

Ранее Карло Анчелотти поделился эмоциями под разгромной победы «сливочных» в Кубке Испании.

По теме:
Утратили доверие. Реал готов продать двух суперзвезд нападения
«Не хватает успеха». Анчелотти заговорил о будущем суперталанта в Реале
Решено. В Барселоне нашли позицию, которую нужно усилить уже зимой
Карло Анчелотти Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Кубок Испании по футболу Депортива Минера
Олег Вахоцкий Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЮБУА: «Усику повезло. Все было законно, почему он не хватался за яйца?»
Бокс | 06 января 2025, 21:28 6
ДЮБУА: «Усику повезло. Все было законно, почему он не хватался за яйца?»
ДЮБУА: «Усику повезло. Все было законно, почему он не хватался за яйца?»

Даниэль высказался о возможном реванше с Александром

Второе фиаско перед стартом АО-2025. Костюк вылетела из турнира в Аделаиде
Теннис | 07 января 2025, 10:40 25
Второе фиаско перед стартом АО-2025. Костюк вылетела из турнира в Аделаиде
Второе фиаско перед стартом АО-2025. Костюк вылетела из турнира в Аделаиде

Марта проиграла Эшлин Крюгер в 1-м раунде соревнований WTA 500 в Австралии

Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом
Футбол | 06.01.2025, 15:42
Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом
Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом
ОФИЦИАЛЬНО. Еще год наслаждения. Звездный форвард остается в АПЛ
Футбол | 07.01.2025, 12:23
ОФИЦИАЛЬНО. Еще год наслаждения. Звездный форвард остается в АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще год наслаждения. Звездный форвард остается в АПЛ
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
Футбол | 06.01.2025, 15:57
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
Коричневий м'яч йому. 
Ответить
+1
protasov_lyopu_dadaj
дайте ему золотой мяч))
Ответить
+1
Перець
бананів дайте
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик помог волкам в римском дерби. Рома обыграла Лацио
Довбик помог волкам в римском дерби. Рома обыграла Лацио
05.01.2025, 23:42 10
Футбол
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
07.01.2025, 07:50
Бокс
Все решено. Реал попрощается со своей суперзвездой уже летом
Все решено. Реал попрощается со своей суперзвездой уже летом
05.01.2025, 10:27 4
Футбол
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
05.01.2025, 12:12 5
Футбол
Известно, что сказал Фьюри своим близким после поражения Усику в реванше
Известно, что сказал Фьюри своим близким после поражения Усику в реванше
05.01.2025, 08:23 1
Бокс
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
06.01.2025, 01:47
Хоккей
Фрэнк УОРРЕН: «Пересмотрел реванш Усик – Фьюри еще раз, это полная ерунда»
Фрэнк УОРРЕН: «Пересмотрел реванш Усик – Фьюри еще раз, это полная ерунда»
05.01.2025, 08:50 16
Бокс
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
06.01.2025, 11:19 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем