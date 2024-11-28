Андрей ПОЛУНИН: «Остаясь в меньшинстве, Шахтёр действовал тактически безгр

Бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало «горнякам» удержать победный счёт:

Среди голландских команд украинские клубы, как правило, удачно играют только против ПСВ с его несколько прямолинейным стилем, когда основные надежды возлагаются на высокорослого нападающего, выдвинутого вперёд. И я также верил, что благодаря правильно выбранной тактике «горняки» смогут нивелировать сильные стороны ПСВ и использовать его уязвимые места.

– Ваши ожидания оправдались?

– Да, но только полтора тайма. Гости хорошо изучили игру ПСВ, умело встречали хозяев в средней зоне, а когда ситуация позволяла, то и высоко прессинговали. Уверенности добавил и быстрый гол, забитый нашим Сиканом. Кстати, и второй гол Зубкова также — с трудом и органично вписывался в стилистику игры донетчан. Если честно, то меня хозяева разочаровали своей прямолинейностью, хотя в их составе не было недостатка в индивидуально сильных исполнителях, которые могли добавить разнообразия в действиях хозяев. Футболисты ПСВ в атаке рассчитывали только на мастерство Де Йонга в борьбе на «втором этаже», а с капитаном хозяев наши действовали надёжно. К тому же на последнем рубеже феерил вратарь Ризник. На мой взгляд, гости были ближе к тому, чтобы забить в третий раз, чем хозяева — чтобы размочить счёт.

– Что стало на пути этим планам?

– Абсурдное удаление на 69-й минуте бразильского легионера «Шахтёра» Педриньо. Ситуация на поле изменилась кардинально, хотя неспособность «горняков» действовать в меньшинстве меня удивила. Это же не катастрофа — игра в десятером, но гости умудрились растерять все достижения за полтора тайма.

– Возможно, тренерский штаб «горняков» должен был как-то отреагировать на это удаление?

– Были сделаны замены, которые должны были укрепить оборонительные редуты, в частности, вышел на поле опорный полузащитник Степаненко. Однако хозяева максимально воспользовались пассивностью «горняков», которые глубоко отошли к своим воротам. Возможно, донетчан выбил с колеи первый пропущенный мяч, когда Ризник не успел прикрыть ближний угол при исполнении ПСВ штрафного, не исключено, что сказывалась усталость. И под конец матча гости банально не выдержали бешеного натиска хозяев, которые сначала дальним ударом выровняли положение, а в компенсированное время вырвали победу. В этом эпизоде удача улыбнулась ПСВ, когда в штрафной мяч отскочил к нападающему нидерландцев. Так вот, обидные командные и индивидуальные ошибки игроков «Шахтёра» привели к поражению в казавшемся выигранном матче. И всё идёт к тому, что именно этих трёх очков «горнякам» может не хватить в борьбе за путёвку в следующий раунд.