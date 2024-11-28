Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ПОЛУНИН: «Остаясь в меньшинстве, Шахтёр действовал тактически безгр
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 19:28 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:29
318
1

Андрей ПОЛУНИН: «Остаясь в меньшинстве, Шахтёр действовал тактически безгр

В матче Лиги чемпионов донецкий «Шахтёр» уступил в Эйндховене ПСВ — 2:3, хотя вёл 2:0

28 ноября 2024, 19:28 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:29
318
1
Андрей ПОЛУНИН: «Остаясь в меньшинстве, Шахтёр действовал тактически безгр
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало «горнякам» удержать победный счёт:

Среди голландских команд украинские клубы, как правило, удачно играют только против ПСВ с его несколько прямолинейным стилем, когда основные надежды возлагаются на высокорослого нападающего, выдвинутого вперёд. И я также верил, что благодаря правильно выбранной тактике «горняки» смогут нивелировать сильные стороны ПСВ и использовать его уязвимые места.

– Ваши ожидания оправдались?

– Да, но только полтора тайма. Гости хорошо изучили игру ПСВ, умело встречали хозяев в средней зоне, а когда ситуация позволяла, то и высоко прессинговали. Уверенности добавил и быстрый гол, забитый нашим Сиканом. Кстати, и второй гол Зубкова также — с трудом и органично вписывался в стилистику игры донетчан. Если честно, то меня хозяева разочаровали своей прямолинейностью, хотя в их составе не было недостатка в индивидуально сильных исполнителях, которые могли добавить разнообразия в действиях хозяев. Футболисты ПСВ в атаке рассчитывали только на мастерство Де Йонга в борьбе на «втором этаже», а с капитаном хозяев наши действовали надёжно. К тому же на последнем рубеже феерил вратарь Ризник. На мой взгляд, гости были ближе к тому, чтобы забить в третий раз, чем хозяева — чтобы размочить счёт.

– Что стало на пути этим планам?

– Абсурдное удаление на 69-й минуте бразильского легионера «Шахтёра» Педриньо. Ситуация на поле изменилась кардинально, хотя неспособность «горняков» действовать в меньшинстве меня удивила. Это же не катастрофа — игра в десятером, но гости умудрились растерять все достижения за полтора тайма.

– Возможно, тренерский штаб «горняков» должен был как-то отреагировать на это удаление?

– Были сделаны замены, которые должны были укрепить оборонительные редуты, в частности, вышел на поле опорный полузащитник Степаненко. Однако хозяева максимально воспользовались пассивностью «горняков», которые глубоко отошли к своим воротам. Возможно, донетчан выбил с колеи первый пропущенный мяч, когда Ризник не успел прикрыть ближний угол при исполнении ПСВ штрафного, не исключено, что сказывалась усталость. И под конец матча гости банально не выдержали бешеного натиска хозяев, которые сначала дальним ударом выровняли положение, а в компенсированное время вырвали победу. В этом эпизоде удача улыбнулась ПСВ, когда в штрафной мяч отскочил к нападающему нидерландцев. Так вот, обидные командные и индивидуальные ошибки игроков «Шахтёра» привели к поражению в казавшемся выигранном матче. И всё идёт к тому, что именно этих трёх очков «горнякам» может не хватить в борьбе за путёвку в следующий раунд.

По теме:
Возвращение. В ПСЖ может прийти обладатель Золотого мяча и 4 Лиг чемпионов
Потеряли Ризныка. УЕФА опубликовал команду тура Лиги чемпионов
Без клуба. «Герой» киевского финала Лиги чемпионов может закончить карьеру
инсайд Лига чемпионов Шахтер Донецк ПСВ ПСВ - Шахтер Андрей Полунин Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра)
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марино ПУШИЧ: «Очень глупая красная карточка. Злость – это мягко сказано»
Футбол | 28 ноября 2024, 12:35 6
Марино ПУШИЧ: «Очень глупая красная карточка. Злость – это мягко сказано»
Марино ПУШИЧ: «Очень глупая красная карточка. Злость – это мягко сказано»

Боснийский тренер остался крайне недоволен действиями бразильца Педро Энрике

Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Футбол | 27 ноября 2024, 23:56 349
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу

Донецкая команда не сумела завоевать очки в Эйндховене

Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
Футбол | 28.11.2024, 06:23
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
Бокс | 28.11.2024, 08:20
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
Олег ОРЕХОВ: «Решение о красной карточке Педро Энрике подсказал VAR»
Футбол | 28.11.2024, 17:39
Олег ОРЕХОВ: «Решение о красной карточке Педро Энрике подсказал VAR»
Олег ОРЕХОВ: «Решение о красной карточке Педро Энрике подсказал VAR»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MIRRA
Дякуйте педро...  Але навіть у меншості пропускати 3 голи за 5 хв - це колгоспний рівень
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
27.11.2024, 00:01
Бокс
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
26.11.2024, 17:55 6
Футбол
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
26.11.2024, 23:59 27
Футбол
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
27.11.2024, 12:31 1
Футбол
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
28.11.2024, 12:41 14
Футбол
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
27.11.2024, 13:41 68
Футбол
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
28.11.2024, 00:15 4
Футбол
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
27.11.2024, 23:55 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем