Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Переезд в Англию. 86-миллионный трансфер Барселоны сменит прописку
Англия
28 ноября 2024, 20:58 |
512
0

Переезд в Англию. 86-миллионный трансфер Барселоны сменит прописку

Френки де Йонг может стать игроком «Ливерпуля»

28 ноября 2024, 20:58 |
512
0
Переезд в Англию. 86-миллионный трансфер Барселоны сменит прописку
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может стать игроком «Ливерпуля», сообщает Fichajes.

27-летний футболист является одним из вариантов усиления центра полузащиты «красных». Последние месяцы Френки провел в попытках восстановиться после травмы и, кажется, этап его карьеры в Испании может подойти к концу. Де Йонга привлекает возможность присоединиться к проекту Арне Слота. Действующий контракт игрока закончится через 18 месяцев.

В текущем сезоне Френки де Йонг провел 8 матчей на клубном уровне, без результативных действий.

У «Барселоны» появился конкурент в борьбе за Хвичу.

По теме:
Едет за долларами. Экс-игрок ПСЖ и Баварии переходит в клуб МЛС
Гвардиола нашел замену Родри. Им станет звездный бразилец
Месси оценил влияние Барселоны на его карьеру. Что сказал?
Френки де Йонг Ливерпуль Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Арне Слот
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
Футбол | 27 ноября 2024, 22:35 26
ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ

Анатолий Трубин отказался здороваться с Александром Головиным

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 28 ноября 2024, 01:31 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Не смогли ни Шевченко, ни Ребров. Форвард Динамо установил клубный рекорд
Футбол | 28.11.2024, 19:34
Не смогли ни Шевченко, ни Ребров. Форвард Динамо установил клубный рекорд
Не смогли ни Шевченко, ни Ребров. Форвард Динамо установил клубный рекорд
Допинг-скандал лучшей теннисистки. Свентек была дисквалифицирована на месяц
Теннис | 28.11.2024, 16:25
Допинг-скандал лучшей теннисистки. Свентек была дисквалифицирована на месяц
Допинг-скандал лучшей теннисистки. Свентек была дисквалифицирована на месяц
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Футбол | 27.11.2024, 23:56
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
27.11.2024, 13:41 68
Футбол
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
26.11.2024, 23:59 28
Футбол
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
27.11.2024, 07:37 6
Бокс
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
27.11.2024, 18:44 1
Бокс
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
26.11.2024, 17:55 6
Футбол
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
28.11.2024, 08:20 15
Бокс
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
28.11.2024, 06:23 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем