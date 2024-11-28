Переезд в Англию. 86-миллионный трансфер Барселоны сменит прописку
Френки де Йонг может стать игроком «Ливерпуля»
Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может стать игроком «Ливерпуля», сообщает Fichajes.
27-летний футболист является одним из вариантов усиления центра полузащиты «красных». Последние месяцы Френки провел в попытках восстановиться после травмы и, кажется, этап его карьеры в Испании может подойти к концу. Де Йонга привлекает возможность присоединиться к проекту Арне Слота. Действующий контракт игрока закончится через 18 месяцев.
В текущем сезоне Френки де Йонг провел 8 матчей на клубном уровне, без результативных действий.
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