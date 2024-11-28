Лига Европы28 ноября 2024, 21:05 | Обновлено 28 ноября 2024, 21:06
41
0
Яремчук остался на замене. ФКСБ и Олимпиакос объявили стартовые составы
Греческая команда играет в гостях в Румынии
28 ноября 2024, 21:05 | Обновлено 28 ноября 2024, 21:06
41
0
28 ноября в Бухаресте состоится матч 5-го тура Лиги Европы между ФКСБ (Румыния) и «Олимпиакосом» (Греция).
Игра пройдет на Национальном стадионе в Бухаресте, начало в 22:00 по киевскому времени.
Украинский форвард Роман Яремчук остался в запасе.
ФКСБ: Тырновану, Крецу, Нгезана, Попеску, Радунович, Эджума, Шут, Микулеску, Олару, Тэнасе, Бырлыджа.
Олимпиакос: Цолакис, Коштинья, Рецос, Пирола, Ортега, Музакитис, Гарсия, Родиней, Костулас, Масурас, Эль-Кааби.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 ноября 2024, 06:31 0
Наставник Реала провел пресс-конференцию после поединка 5-го тура еврокубка (0:2)
Футбол | 28 ноября 2024, 06:23 32
Лидирует Ливерпуль, который с 15 очками из 15 гарантировал себе плей-офф
Футбол | 28.11.2024, 00:15
Футбол | 28.11.2024, 12:58
Футбол | 28.11.2024, 19:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.11.2024, 23:56 349
27.11.2024, 13:41 68
27.11.2024, 23:55 20
27.11.2024, 12:24 14
28.11.2024, 12:41 15
27.11.2024, 22:35 26
28.11.2024, 08:20 15