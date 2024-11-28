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Лига Европы
28 ноября 2024, 21:05 | Обновлено 28 ноября 2024, 21:06
41
0

Яремчук остался на замене. ФКСБ и Олимпиакос объявили стартовые составы

Греческая команда играет в гостях в Румынии

28 ноября 2024, 21:05 | Обновлено 28 ноября 2024, 21:06
41
0
Яремчук остался на замене. ФКСБ и Олимпиакос объявили стартовые составы
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в Бухаресте состоится матч 5-го тура Лиги Европы между ФКСБ (Румыния) и «Олимпиакосом» (Греция).

Игра пройдет на Национальном стадионе в Бухаресте, начало в 22:00 по киевскому времени.

Украинский форвард Роман Яремчук остался в запасе.

ФКСБ: Тырновану, Крецу, Нгезана, Попеску, Радунович, Эджума, Шут, Микулеску, Олару, Тэнасе, Бырлыджа.

Олимпиакос: Цолакис, Коштинья, Рецос, Пирола, Ортега, Музакитис, Гарсия, Родиней, Костулас, Масурас, Эль-Кааби.

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ФКСБ (Стяуа) Бухарест Лига Европы Олимпиакос Пирей стартовые составы Роман Яремчук
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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