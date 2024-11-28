Яремчук остался на замене. ФКСБ и Олимпиакос объявили стартовые составы

28 ноября в Бухаресте состоится матч 5-го тура Лиги Европы между ФКСБ (Румыния) и «Олимпиакосом» (Греция).

Игра пройдет на Национальном стадионе в Бухаресте, начало в 22:00 по киевскому времени.

Украинский форвард Роман Яремчук остался в запасе.

ФКСБ: Тырновану, Крецу, Нгезана, Попеску, Радунович, Эджума, Шут, Микулеску, Олару, Тэнасе, Бырлыджа.

Олимпиакос: Цолакис, Коштинья, Рецос, Пирола, Ортега, Музакитис, Гарсия, Родиней, Костулас, Масурас, Эль-Кааби.