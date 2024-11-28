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28 ноября 2024, 18:29 |
1542
0

Без клуба. «Герой» киевского финала Лиги чемпионов может закончить карьеру

Лорис Кариус находится в раздумьях касательно своего будущего

28 ноября 2024, 18:29 |
1542
0
Без клуба. «Герой» киевского финала Лиги чемпионов может закончить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Лорис Кариус

Немецкий вратарь Лорис Кариус задумывается о завершении карьеры, сообщает Daiy Mirror.

31-летний голкипер, последним клубом которого был «Ньюкасл», заявил, что в каждому клубе, в котором он играл, к нему было особое внимание после того самого финала Лиги чемпионов в Киеве, в котором Лорис «привез» 2 гола.

«Если вы отсутствовали так долго, как я, то вам, очевидно, следует подумать об уходе на пенсию. Я еще не принял решения, потому что в этом нет необходимости. Я все еще в форме. У меня все еще есть весь потенциал и способности», – слова экс-игрока «Ливерпуля». Будучи свободным агентом, Лорис Кариус ожидает предложений от клубов. По словам самого игрока, этим летом он мог перебраться в Саудовскую Аравию, но в конечном итоге этого не сделал.

«Ливерпуль» и «Реал» могут обменяться полузащитниками.

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Лорис Кариус завершение карьеры Ливерпуль Ньюкасл Реал Мадрид чемпионат Саудовской Аравии по футболу Лига чемпионов
Данііл Киріяка Источник: The Mirror
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